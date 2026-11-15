Ethiopie: Le projet GERD démontre la capacité de l'Éthiopie à relever les futurs défis liés au développement de l'eau, selon le ministre de l'Eau

Addis Ababa — La réalisation réussie du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) a amplement démontré la capacité du pays à surmonter les défis et à mener à bien ses projets de développement hydraulique, a déclaré à l'ENA le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa.

Le ministre a ajouté que tous les futurs projets de développement et d'infrastructure en Éthiopie se dérouleront de manière nettement plus fluide et seront moins contraignants que les initiatives passées.

« Les défis liés à tout nouveau projet de développement en Éthiopie seront bien moins complexes que ceux que nous avons déjà surmontés ; car nous avons construit le plus grand barrage d'Afrique en surmontant de nombreuses difficultés », a-t-il déclaré.

Habtamu a souligné que les pressions extérieures et les tentatives visant à empêcher l'Éthiopie d'utiliser ses ressources en eau à des fins de développement ont, paradoxalement, renforcé l'unité nationale et la détermination du peuple éthiopien.

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« Plus la pression exercée sur l'Éthiopie depuis l'extérieur est forte, plus les Éthiopiens se montrent unis », a-t-il déclaré, citant la construction du GERD comme preuve de l'engagement collectif du pays à préserver ses intérêts nationaux.

Le ministre a critiqué l'approche de l'Égypte concernant le Nil, soulignant que son opposition persistante aux projets de mise en valeur de l'eau menés par l'Éthiopie ne tient pas compte des contributions des pays en amont.

L'Éthiopie, par exemple, apporte plus de 86 % de l'eau du Nil. De même, les autres pays en amont qui alimentent le fleuve ont le droit d'utiliser leurs ressources en eau à des fins de développement.

Habtamu soutient que la rhétorique politique de l'Égypte concernant le Nil vise en partie à détourner l'attention du public des défis nationaux et à donner l'impression que son gouvernement protège les intérêts nationaux.

Or, la vérité est que les projets de développement de l'Éthiopie ne visent pas à nuire aux pays en aval et ne leur causent aucun préjudice.

Au contraire, le GERD, par exemple, apporte des avantages tant au Soudan qu'à l'Égypte. Parmi ces avantages, il a mentionné une meilleure régulation des eaux, une disponibilité accrue de l'eau pendant les saisons sèches et une réduction des pertes par évaporation par rapport au haut barrage d'Assouan.

Le ministre a réaffirmé que l'Éthiopie restait déterminée à exploiter ses ressources naturelles au service du développement, tout en respectant les intérêts des autres pays.

Rappelons que l'Éthiopie a signé en 2015 la Déclaration de principes sur le GERD avec l'Égypte et le Soudan, afin d'assurer l'échange d'informations et la coopération pendant la construction et le remplissage du barrage.

D'autre part, l'Égypte a entrepris plusieurs projets de mise en valeur de l'eau sans tenir suffisamment compte des intérêts de l'Éthiopie, notamment la construction du haut barrage d'Assouan et d'autres projets de transfert d'eau, a précisé M. Habtamu.

Le ministre de l'Eau a insisté pour que l'Égypte renonce à ces approches unilatérales en matière de gestion des eaux du Nil et s'engage avec l'Éthiopie et tous les autres pays du bassin du Nil dans le cadre de négociations et d'une coopération constructives, fondées sur la compréhension mutuelle, le compromis et la reconnaissance des intérêts légitimes de tous les pays du bassin du Nil en matière de développement.

Il a exhorté l'Égypte à cesser de s'opposer aux initiatives de développement de l'Éthiopie et à participer plutôt à des projets communs de gestion de l'eau dans l'ensemble du bassin du Nil.

Par ailleurs, M. Habtamu a conseillé à l'Égypte de réexaminer ses politiques en matière de consommation d'eau à l'échelle nationale, en mettant l'accent sur les pratiques agricoles très gourmandes en eau, telles que la culture extensive du riz et de la canne à sucre, ainsi que sur les projets de dérivation d'eau vers des zones désertiques comme la vallée de Toshka et la péninsule du Sinaï, plutôt que de se concentrer exclusivement sur le développement en amont.

L'Égypte doit améliorer ses pratiques de gestion de l'eau, notamment en adoptant des technologies d'irrigation modernes et en repensant les activités agricoles très gourmandes en eau, a-t-il déclaré.