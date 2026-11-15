Afrique: Le ministre des Affaires étrangères Gedion insiste sur la nécessité d'une COP32 axée sur l'action et appelle à des investissements mondiaux en faveur d'un avenir vert pour l'Afrique

Addis Ababa — L'Éthiopie appelle à une action mondiale concrète et à un renforcement des investissements en faveur d'un avenir vert pour l'Afrique.

Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a lancé cet appel lors d'un entretien accordé à l'émission « One on One » de la chaîne turque TRT World, en marge de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) qui se tient à Antalya, en Turquie. Il a exhorté les pays développés à traduire leurs engagements climatiques en un soutien concret en faveur des infrastructures vertes, de l'industrialisation et du développement durable sur l'ensemble du continent.

Il a en outre souligné la nécessité d'aboutir à des résultats significatifs lors du sommet actuel, avant que l'Éthiopie n'accueille la COP32 en 2027.

Le ministre a déclaré que la priorité immédiate de l'Éthiopie était de soutenir la présidence de la COP31 et de veiller à ce que les négociations aboutissent, afin de créer une dynamique positive pour la prochaine conférence sur le climat à Addis-Abeba.

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M. Gedion a déclaré que l'Éthiopie attendait de la COP31 qu'elle aboutisse à un consensus et à des décisions significatives sur les principaux axes de négociation, notamment en matière d'adaptation au changement climatique, d'atténuation, de plans de mise en oeuvre et d'autres mesures nécessitant une mise en oeuvre concrète.

Abordant les priorités de l'Afrique en matière de climat, il a souligné que les pays développés devaient démontrer leur engagement par des investissements concrets dans les infrastructures vertes, l'industrialisation et un avenir économique durable pour le continent.

Gedion a souligné que l'expérience de l'Éthiopie démontre que l'action climatique peut aller de pair avec la croissance économique, en créant des emplois, en améliorant les moyens de subsistance et en élargissant les perspectives de développement.

Grâce à sa campagne nationale de plantation d'arbres, à ses initiatives en faveur de la mobilité verte et de l'urbanisation durable, l'Éthiopie montre comment la protection de l'environnement peut également servir de moteur à la transformation économique, a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie avait l'intention de traduire cet engagement en résultats concrets à travers les négociations sur le climat, son programme d'action et les initiatives menées dans le cadre de sa présidence de la COP32.

Il a souligné que le prochain sommet devait aller au-delà des déclarations et des promesses afin de faire progresser la mise en oeuvre des accords climatiques existants et de fournir les financements dont les pays en développement ont besoin.

M. Gedion a appelé à une volonté politique plus forte et à une coopération internationale accrue, soulignant la nécessité de renforcer les mécanismes existants, d'améliorer l'accès à des capitaux abordables, de relever les défis liés à la notation de crédit et d'étendre le soutien budgétaire direct ainsi que l'aide publique au développement.

Il a également insisté sur l'importance de faire progresser la coopération internationale dans le cadre de l'Accord de Paris et d'autres instruments juridiques pertinents afin de garantir que les engagements climatiques se traduisent par des actions concrètes.

S'exprimant sur les relations entre l'Éthiopie et la Turquie, Gedion a qualifié ce partenariat de solide et historique, fondé sur des liens de longue date, une compréhension mutuelle et une coopération croissante entre les deux pays et leurs peuples.

Il a en outre encouragé les entreprises turques à développer leurs investissements en Éthiopie, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, de l'industrie manufacturière et de la construction, soulignant que les entreprises turques pouvaient apporter une contribution significative à l'économie éthiopienne en pleine croissance.

Il a déclaré qu'un engagement accru du secteur privé créerait des opportunités mutuellement bénéfiques et renforcerait encore davantage le partenariat économique entre les deux pays.