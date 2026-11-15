Ile Maurice: Exalted Love a encore gagné

La 22e journée de courses, ce samedi après-midi 14 novembre, au Champ-de-Mars, ne comportait que six courses, mais elle a été passionnante à suivre avec quelques beaux vainqueurs.

Elle a surtout été marquée par la brillante victoire d'Exalted Love (Joorawon), grand favori de la sixième épreuve. Le cheval de l'écurie Awotar a signé son cinquième succès consécutif. Il a cette fois gagné sur 1 850 mètres, rassurant son entourage en vue du championnat des 4 ans la saison prochaine. Il a devancé View Of The World au terme d'une belle accélération.

L'écurie Preetam Daby s'est offert un doublé dès les deux premières courses grâce à William Blake et Zooberi. Ce dernier, coté à 19/1, a offert à l'apprenti Jogahir sa toute première victoire en carrière.

L'écurie Vicky Ruhee a également fait parler d'elle avec Jet Blackfire, vainqueur de la troisième course après avoir contrôlé l'épreuve de bout en bout. En revanche, Flag Champ a déçu dans la course suivante. Canford Club a finalement remporté cette épreuve devant Fear Of Fear.

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Enfin, l'établissement Paul Foo Kune et le jockey Manoel Nunes ont sauvé leur journée grâce à Salt 'N Peppa. Profitant du rythme soutenu imposé par les meneurs, Salt 'N Peppa a placé une bonne accélération dans la ligne droite pour vaincre.