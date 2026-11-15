Ile Maurice: Questions à... Rakesh Gaju - «Montrer que les entreprises locales peuvent proposer des créations originales»

interview

Quelles sont les activités de HubWay et comment l'entreprise a-t-elle évolué depuis sa création ?

Nous avons commencé comme une agence de publicité il y a plus de 20 ans. Par la suite, nous avons noué un partenariat avec un prestataire spécialisé dans la fabrication, ce qui nous a permis d'intégrer progressivement cette activité à nos services. Nous avons ensuite décidé de développer notre propre unité de fabrication, en investissant dans des équipements et en recrutant du personnel. Cela fait maintenant dix ans que nous sommes présents sur ce marché. Aujourd'hui, nos activités couvrent plusieurs domaines, notamment l'organisation d'événements, la fabrication de banners, billboards et autres supports imprimés, ainsi que des dispositifs interactifs et bilingues.

Quelle est la valeur ajoutée de HubWay face aux exigences de ses clients ?

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HubWay ne se limite pas à l'impression ou à l'exécution de commandes. Nous intervenons également en amont des projets, en accompagnant les entrepreneurs et les entreprises dans la recherche de solutions adaptées à leurs besoins. Lorsqu'un client nous soumet une idée, nous étudions les différentes possibilités pour la concrétiser. Notre approche repose sur la recherche de solutions innovantes, tant sur le plan technologique qu'en matière de branding et de promotion. Nous privilégions des réalisations conçues sur mesure, plutôt que des solutions standardisées.

Vous participerez en décembre au «U.S.-Africa Business Summit». Quels sont les enjeux de cette participation pour HubWay ?

En tant que membre de l'American Chamber of Commerce in Mauritius, nous prenons part à ce sommet dans le cadre des échanges entre les acteurs économiques américains et africains, ainsi que l'ambassade des États-Unis. Cette participation répond également à un autre objectif, celui de promouvoir Maurice et de faire connaître les capacités de ses entreprises. Nous voulons montrer que les entreprises locales peuvent proposer des créations originales et des solutions différentes. Notre approche consiste à sortir des sentiers battus.

La taille du marché mauricien constitue-t-elle un frein à votre développement ?

Elle nous amène à explorer d'autres débouchés pour soutenir notre croissance. Nous avons ainsi engagé des démarches au Rwanda et effectué une mission à Madagascar, avec pour objectif de nouer des partenariats avec des acteurs locaux et d'identifier de nouvelles opportunités commerciales.

Qu'attendez-vous concrètement du sommet ?

Nous souhaitons profiter de ce sommet pour rencontrer de nouveaux partenaires et échanger avec des entreprises de différents secteurs. La participation de grandes compagnies et d'acteurs économiques issus de plusieurs marchés représente une occasion d'établir des contacts et d'explorer de nouvelles possibilités de collaboration. Ce rendez-vous permet de réunir en un même lieu des interlocuteurs que nous aurions autrement dû rencontrer en nous déplaçant sur leurs marchés respectifs.