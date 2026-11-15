Ile Maurice: Les Chagos, la crise de l'eau et le dialogue national au coeur des priorités

De retour à Maurice après sa participation au Sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM), à Antigua-et-Barbuda, et au Forum de Paris sur la Paix, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, entend se consacrer à plusieurs dossiers prioritaires. Les Chagos, le dialogue national avec les jeunes et la crise de l'eau figurent notamment à son agenda, selon un communiqué émis ce samedi 14 novembre par le Prime Minister's Office (PMO).

Le dossier des Chagos sera au centre de son intervention à l'Assemblée nationale ce mardi. Le chef du gouvernement doit faire le point devant les parlementaires sur les derniers développements de ce dossier, notamment les avancées diplomatiques enregistrées lors du CHOGM et les démarches entreprises pour défendre la souveraineté et les intérêts de Maurice.

Cette intervention parlementaire devrait ainsi permettre au Premier ministre d'exposer les développements intervenus sur le plan diplomatique à la suite de ses déplacements à l'étranger. Le communiqué du PMO ne fournit toutefois pas de précisions sur la nature des avancées enregistrées.

Le dialogue avec la jeunesse relancé

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Autre priorité annoncée : la reprise des consultations autour des préoccupations et des aspirations de la jeunesse. Cette initiative intervient dans le sillage des troubles sociaux qui ont secoué le pays avant le départ du Premier ministre.

Le processus de dialogue avait été enclenché le 29 octobre dernier, lors d'une première rencontre présidée par Navin Ramgoolam avec des organisations non gouvernementales (ONG).

Selon le PMO, les consultations se poursuivront avec les institutions, les organisations de la société civile ainsi que les représentants des forces vives du pays. L'objectif affiché est de favoriser le dialogue et la concertation autour des préoccupations exprimées par la population, particulièrement les jeunes.

La crise de l'eau également à l'agenda

Le Premier ministre compte également accorder une attention particulière aux difficultés d'approvisionnement en eau auxquelles fait face la population.

Des réunions sont ainsi prévues avec les autorités concernées afin d'évaluer la situation et de faire le point sur les mesures déjà engagées pour répondre aux problèmes rencontrés par les habitants.

Le PMO souligne que Navin Ramgoolam entend assurer un suivi rapproché de ces différents dossiers prioritaires. L'objectif, précise le communiqué, est de veiller à ce que les engagements pris par le gouvernement se traduisent par des actions concrètes.