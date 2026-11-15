Ile Maurice: Paul Bérenger interpelle le gouvernement sur plusieurs fronts

Le dossier des Chagos, la situation économique, la montée du trafic de drogue et le fonctionnement des institutions ont dominé la conférence de presse du Fron Militan Progresis (FMP), ce samedi 14 novembre, dans les locaux du parti à Ambrose, Rose-Hill. Face à la presse, Paul Bérenger a multiplié les interpellations à l'adresse du gouvernement, tout en réclamant des décisions rapides sur plusieurs dossiers qu'il juge préoccupants.

Le dossier des Chagos a constitué l'un des principaux sujets de son intervention. S'appuyant sur un article paru récemment dans le magazine The Economist, qui évoquerait une possible remise en question de la position britannique sur la souveraineté de l'archipel, le leader du FMP demande au Premier ministre, Navin Ramgoolam, de faire la lumière sur la situation. Il s'interroge notamment sur les éventuelles conséquences de cette évolution sur l'accord conclu entre Maurice et le Royaume-Uni.

Paul Bérenger estime que les déclarations rapportées dans la presse britannique méritent une réaction officielle. Il rappelle également les risques juridiques et diplomatiques auxquels Maurice pourrait être confronté si Londres ne respectait pas ses engagements. Il évoque notamment un éventuel recours devant le Tribunal international du droit de la mer (TIDM), à l'instar de la démarche entreprise par l'Argentine dans le dossier des îles Malouines.

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Le dirigeant du FMP s'est également attardé sur les arguments avancés par les représentants britanniques dans cette affaire, notamment leur contestation de la compétence du TIDM et la possibilité de ne pas reconnaître certaines de ses décisions. Une position qu'il juge inquiétante pour Maurice. «La balle est désormais dans le camp de Navin Ramgoolam», insiste-t-il, réclamant des clarifications dans les meilleurs délais, voire une déclaration solennelle du Premier ministre devant l'Assemblée nationale.

Sur le plan parlementaire, Paul Bérenger dénonce la manière dont certains projets de loi sont présentés et adoptés. Il critique la pratique consistant à procéder aux trois lectures d'un texte dans un délai très court, sans laisser suffisamment de temps aux consultations. Il cite notamment le National Disaster Risk Reduction and Management Bill, estimant que les syndicats et les représentants des travailleurs doivent pouvoir examiner les dispositions avant leur adoption.

Autre sujet abordé : la décision de la Banque de Maurice de relever le taux directeur à 5 %. Paul Bérenger indique que cette hausse a suscité une opposition unanime au sein du FMP. Au-delà de cette décision, il remet toutefois en question le fonctionnement global de la Banque centrale depuis le départ de Ramesh Basant Roi de sa direction. Selon lui, l'institution n'aurait pas suffisamment assumé ses responsabilités en matière de maîtrise de l'inflation, de gestion du marché des devises étrangères et de supervision de la Mauritius Investment Corporation (MIC).

La lutte contre la drogue a également occupé une place importante dans son intervention. Le leader du FMP déplore une détérioration de la situation, particulièrement en ce qui concerne les drogues synthétiques et leurs conséquences sur la jeunesse. Il dénonce, dans le même temps, les soupçons d'implication de certains éléments de la police, de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et de la National Coast Guard dans des affaires liées au trafic.

Il réclame la publication du rapport sur la politique nationale antidrogue, remis au Premier ministre le 9 septembre, et demande qu'une réunion soit organisée rapidement pour examiner les recommandations, notamment sur la question de la légalisation du cannabis. Pour Paul Bérenger, le débat ne peut plus être repoussé.

Il propose également une réorganisation de l'appareil sécuritaire, avec la nomination d'un ministre de l'Intérieur distinct du Premier ministre, chargé de superviser la police, l'ADSU et la garde-côte. Il plaide parallèlement pour la nomination d'un nouveau commissaire de police et la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante au sein des principales unités concernées. «Il nous faut un autre Premier ministre», lance-t-il, estimant que le problème de la drogue engage directement la responsabilité du chef du gouvernement.

Enfin, Paul Bérenger a évoqué le renouvellement pour une année du contrat du commissaire de police actuel, une décision qu'il considère insuffisante au regard des défis sécuritaires. À travers ses différentes interventions, le dirigeant du FMP a dressé le tableau d'un gouvernement auquel il reproche un manque de réactivité et de décisions structurantes sur des dossiers aussi bien institutionnels qu'économiques et sociaux.