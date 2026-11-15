Ile Maurice: Carolyn Desvaux de Marigny - «Je n'ai ni à choisir mes collègues, ni à commenter ces choix»

Me Carolyn Desvaux de Marigny, qui exerçait auparavant au sein de De Spéville-Desvaux Chambers, avait prêté serment le jeudi 30 octobre 2025 à la State House, à Réduit, comme présidente de l'EOC. Elle avait succédé à Me Ahmad Sulliman Jeewah. Un an après cette nomination, elle revient sur son bilan, les nominations des commissaires et les projets de la commission.

∎ Plus d'un an depuis que vous êtes présidente de l'EOC. Faites-nous votre premier bilan.

Ce premier bilan est avant tout celui d'une redynamisation et d'un repositionnement de l'institution. Il a fallu consolider, résorber certains retards accumulés et insuffler un nouvel élan à l'action de la commission. L'objectif était de renforcer sa proactivité, son activisme et sa présence dans le débat public, tout en répondant aux attentes des citoyens. Les chiffres de notre rapport annuel du 1er juillet 2025-30 juin 2026 en témoignent : 202 plaintes traitées, la charge la plus élevée en trois ans ; 132 auditions et 100 dossiers clos, dont 46 après examen au fond, contre 32 l'année précédente. Nous avons traité aussi bien des affaires très médiatisées que des situations ordinaires, vécues loin des projecteurs, mais tout aussi importantes. Nous avons également renoué les liens avec nos partenaires et diversifié la sensibilisation, avec une attention particulière aux jeunes : 271 collégiens de 21 établissements réunis en une seule journée.

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La commission est aussi allée vers les inspecteurs du travail, les responsables de ressources humaines, les ONG et Rodrigues. Nous avons aussi cherché à sortir d'une approche trop cloisonnée de la lutte contre les discriminations, en privilégiant davantage les échanges, partenariats et collaborations avec les différents acteurs concernés. Car la promotion de l'égalité ne peut être l'affaire d'une seule institution. Notre principal objectif était de redonner à la commission sa visibilité, de réaffirmer sa place dans le paysage institutionnel et dans l'imaginaire collectif, en tant qu'acteur crédible et engagé dans la lutte contre les discriminations. Cet effort, je le dois à une équipe qui a fait preuve d'une remarquable capacité de mobilisation et d'adaptation. Ce bilan n'est pas un aboutissement, mais une étape.

∎ Les nominations à l'EOC ont fait polémique. D'abord celle de l'exambassadeur Somduth Soborun, parti après quatre jours ; ensuite celle récente de Mridula Chooromoney. Dans quel état d'esprit se trouve l'équipe, qui a mis un an avant d'être au complet, avec les trois commissaires ?

Permettez-moi de rappeler le cadre. La loi prévoit que les membres sont nommés par le président de la République, sur l'avis du Premier ministre, après consultation du leader de l'opposition. Je n'ai donc ni à choisir mes collègues, ni à commenter ces choix (Voir plus loin). La présidente de la commission n'intervient à aucun moment dans ce processus et il ne m'appartient donc pas de le commenter. Cela dit, ces contretemps ont eu une incidence sur notre rythme de travail. Le bilan est appréciable ; il aurait sans doute pu l'être davantage si l'équipe avait été constituée plus tôt. La commission a néanmoins poursuivi ses activités avec détermination. Nous continuons à travailler pour qu'elle se distingue pour les bonnes raisons : par son combat contre toute forme de discrimination et pour que chaque citoyen qui s'estime lésé sache qu'une porte lui est ouverte.

∎ Quel est le prochain chantier urgent ou projet en vue ?

D'abord, poursuivre la dynamique engagée. La commission doit être mieux connue et davantage sollicitée : les citoyens doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls face à une discrimination. En interne, l'urgence est la numérisation de nos dossiers, attendue en 2026-2027, qui réduira les délais et modernisera l'organisme. Ensuite, la prévention. Notre rôle ne se limite pas à intervenir après coup. Il faut développer une véritable culture de l'égalité, apprendre à reconnaître les discriminations, parfois banalisées ou insidieuses, et donner les moyens de les dénoncer. Nous devons aussi renforcer notre présence dans le secteur privé, encourager le dialogue avec les entreprises et briser certaines formes d'omerta. Sur le plan législatif, nous avons soumis nos propositions pour le renforcement des pouvoirs de la commission, comme prévu dans le programme gouvernemental. Enfin, les recommandations de la Commission Justice et Vérité méritent une attention particulière : les inégalités historiques et les discriminations systémiques ne peuvent être ignorées. Notre ambition est de passer d'un mécanisme de recours à un acteur visible, proactif et préventif.

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Mridula Chooromoney : une nomination au coeur de la polémique

Depuis sa prestation de serment comme membre de l'EOC, le vendredi 30 octobre, à la State House, à Réduit, Me Mridula Chooromoney se retrouve sous le feu d'interrogations après la résurgence de photographies la montrant aux côtés de personnalités de l'ancien régime. Des questions émergent autour de ses supposées affinités avec le Mouvement socialiste militant (MSM), avant les élections générales de novembre 2024. L'affaire prend une dimension particulière au regard des circonstances de sa désignation. Selon nos informations, son nom aurait été proposé par un ministre et ancien du Parti travailliste, avant de recevoir l'aval du Premier ministre, Navin Ramgoolam. Or, des photographies la montrant aux côtés de personnalités du MSM ont récemment refait surface sur les réseaux sociaux, alimentant les commentaires sur une éventuelle proximité avec ce parti.

Des photos sorties de leur contexte

Contactée, Me Chooromoney n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment et préfère se concentrer sur la nouvelle mission qui lui a été confiée. Une source proche de l'avocate conteste toutefois les accusations et réfute toute proximité politique. Elle considère que la polémique serait «fabriquée» et que ces images auraient été sorties de leur contexte. Les photographies qui circulent ne témoigneraient d'aucun engagement politique, mais seraient liées à ses activités sociales et professionnelles.

∎ Me Mridula Chooromoney avait prêté serment le 30 octobre dernier comme membre de l'EOC.

L'une des images ayant récemment refait surface la montrerait notamment aux côtés de Kavy Ramano, ancien ministre du MSM. L'explication avancée remonte à 2024. À la suite d'agressions contre des chauffeurs de taxi, Me Chooromoney aurait organisé une activité de sensibilisation accompagnée d'une formation d'autodéfense destinée à ces professionnels. Kavy Ramano, alors élu de la circonscription n°18, aurait été invité en tant que représentant de la région.

Des députés travaillistes auraient également été conviés, mais n'auraient pas répondu présents, affirme notre source. La photographie aurait été prise à cette occasion. Notre source rappelle également qu'en 2022, lors du lancement de son livre, l'avocate avait invité plusieurs personnalités, dont Lady Sarojini Jugnauth. Pour son entourage, ces présences s'inscrivent dans une démarche d'ouverture et ne peuvent être interprétées comme une adhésion à un parti politique.

Au-delà de cette controverse, ses proches souhaitent mettre en avant un parcours marqué par des initiatives sociales. Parmi elles figure notamment Sit With Me, un événement conçu pour favoriser les échanges et recréer des liens entre les générations, particulièrement avec les personnes âgées. Selon cette source, Me Chooromoney serait depuis longtemps impliquée dans différentes causes sociales. Cette présence régulière à des activités réunissant des personnalités politiques expliquerait certaines photographies aujourd'hui commentées. Elle n'appartiendrait, insiste-t-elle, à aucun courant politique et n'aurait jamais sollicité de nomination.

Sur le plan professionnel, l'avocate possède un parcours juridique et financier. Appelée au barreau d'Angleterre et du pays de Galles en 2018, elle a été admise au barreau mauricien en 2020. Elle détient un Master of Laws en droit international des affaires ainsi qu'un Master of Business Administration. Son expérience couvrirait également la gouvernance d'entreprise, la conformité réglementaire et la gestion des risques. Dans un communiqué suivant sa nomination, elle s'était dite honorée de la confiance placée en elle, affirmant vouloir faire de l'égalité, de l'autonomisation et du respect des droits individuels les piliers de son engagement. Pour son entourage, ce sont avant tout ses compétences professionnelles, son travail et ses engagements qui auraient contribué à sa nomination. Ses proches dénoncent des commentaires susceptibles de porter atteinte à son image et rappellent qu'elle aurait construit son parcours par ses études et son travail, au sein d'une famille modeste.