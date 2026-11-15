Ile Maurice: Kelly Wayne - «Je veux rappeler que l'art peut créer des ponts entre les personnes»

interview

L'année 2026 a été une année prolifique pour l'artiste-peintre Kelly Wayne qui comptabilise 26 ans de carrière. En sus d'avoir réalisé un livre artistique intitulé «Meta-Morphe-Ose», elle a eu l'occasion de le présenter lors d'une tournée en France mais aussi en Suisse et en Belgique. Cette Mauricienne transgenre, qui a trouvé refuge en France après un refus des autorités locales de reconnaître son statut, croit dur comme fer que malgré les épreuves, il est possible de se relever et de rayonner.

Le 31 mars, à l'occasion de la Journée internationale de visibilité des personnes trans, vous avez présenté votre livre artistique «Meta-Morphe-Ose». Quel accueil cette publication a-t-elle reçu ?

L'accueil de «Meta-Morphe-Ose» a été très chaleureux et touchant. J'ai présenté ce livre artistique le 31 mars 2026, à l'occasion de la Journée internationale de visibilité des personnes trans. Depuis, j'ai eu le plaisir de le faire découvrir lors des différentes étapes de ma tournée, notamment les 24 et 25 juillet à Strasbourg, du 18 au 27 septembre à Bruxelles, les 2 et 3 octobre à Genève et depuis le 7 novembre, je le dédicace à Paris, plus précisément au Centre LGBTQI+ de Paris et d'Île-de-France, au 63, rue Beaubourg et de le dédicacer à des visiteurs. Lors du vernissage parisien le 7 novembre, j'ai présenté mon calendrier artistique collector 2027, intitulé «L'Oeil de l'Univers», édité à seulement 20 exemplaires numérotés et signés. Cette étape s'achèvera le 28 novembre avec une conférence intitulée «Peignons ce monde aux couleurs de nos différences». Les retours de cette tournée m'ont beaucoup émue. Plusieurs personnes m'ont dit que mon livre artistique leur avait permis de mieux comprendre mon parcours, mes oeuvres et les messages que je souhaite transmettre à travers la métamorphose.

Quels messages avez-vous voulu transmettre avec ce livre et estimez-vous qu'ils ont été entendus ?

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À travers «Meta-Morphe-Ose», j'ai voulu transmettre un message de résilience, de liberté et d'espoir. C'est une invitation à regarder au-delà des étiquettes et à peindre le monde aux couleurs de nos différences. La métamorphose est au coeur de mon travail : rien n'est figé, et même après les épreuves, il est possible de se reconstruire et de faire naître quelque chose de lumineux. Je voulais aussi montrer que l'art peut parler à chacun et nous aider à regarder au-delà des étiquettes, en célébrant nos différences. Je pense que ces messages ont été entendus, notamment grâce aux échanges avec les personnes venues découvrir le livre et mes oeuvres. Certaines m'ont confié que mon parcours les avait touchées ou leur avait donné du courage. Je le vois aussi dans les questions qu'elles me posent et dans les conversations qui se prolongent après les rencontres. Ces témoignages me montrent que le livre crée un lien et ouvre le dialogue.

Quels ont été les moments les plus marquants de chaque étape de votre tournée européenne?

Chaque étape de cette tournée a eu une couleur particulière. Strasbourg, où nous avons commencé à la fin du mois de juillet, a été un très beau lancement : j'y ai rencontré un public curieux et chaleureux. Bruxelles reste, jusqu'à présent, l'étape la plus marquante pour moi. C'est l'une des plus belles expositions que j'aie faites : le lieu était très bien situé, les visiteurs sont venus nombreux et les personnes que j'y ai rencontrées étaient particulièrement gentilles. J'ai beaucoup apprécié les échanges avec le public. À Genève, la fréquentation a été plus modeste, mais cette étape m'a aussi permis de faire connaître mon travail et de parler de mon parcours. Enfin, Paris a une place très particulière dans cette tournée. Le vernissage du 7 novembre a été un moment fort et émouvant. Au-delà du nombre de visiteurs, je retiens surtout les rencontres, les conversations et les personnes qui ont pris le temps de découvrir mes oeuvres et mon livre.

Lesquelles de vos oeuvres avez-vous sélectionnées pour votre calendrier collector et pourquoi l'avoir édité à seulement 20 exemplaires ?

Pour ce calendrier 2027 intitulé «L'OEil de l'Univers», j'ai sélectionné des oeuvres qui représentent les grands thèmes de mon univers : les astres, le soleil, la lune, l'éclipse et la métamorphose. J'ai voulu proposer un parcours en images qui reflète la diversité de mon travail et invite à découvrir les symboles et les détails cachés dans mes tableaux. J'ai choisi un tirage limité à 20 exemplaires pour en faire un véritable objet collector. Chaque calendrier est imprimé en format A3 sur papier Fine Art, puis signé et numéroté. Cette édition en petit nombre me permet aussi de proposer un objet soigné, destiné aux personnes qui souhaitent garder chez elles une part de mon univers artistique.

De quoi traitera votre conférence intitulée «Peignons ce monde aux couleurs de nos différences» ?

Ma conférence «Peignons ce monde aux couleurs de nos différences» parlera de mon parcours d'artiste peintre mauricienne et de mes 26 années de création, mais aussi de la place que l'art a prise dans ma vie. J'évoquerai la résilience, la liberté d'être soi et la manière dont j'ai transformé certaines épreuves en matière artistique. Je parlerai également de la métamorphose, qui traverse mon travail depuis ses débuts : pour moi, rien n'est figé et chacun doit pouvoir évoluer sans être étiqueté et enfermé dans un moule. À travers mes oeuvres et mon expérience personnelle, je souhaite ouvrir un dialogue sur les différences et rappeler que l'art peut créer des ponts entre les personnes.

En décembre, la transmission fera aussi partie de votre vie. Dites-nous en davantage.

En décembre, je vais déménager mon atelier dans le centre-ville du Havre. Ce nouveau lieu marquera la clôture de l'année 2026 et de ma tournée européenne. J'y proposerai progressivement des cours de dessin, de peinture et de différentes techniques artistiques. Les cours se dérouleront en petits groupes, avec un accompagnement adapté au niveau de chacun : débutant, intermédiaire ou confirmé. Nous pourrons travailler le dessin, la peinture, les couleurs, la composition, l'observation, l'imagination et l'expression personnelle. Le matériel de base sera fourni pour les exercices d'initiation. Les tarifs indiqués sur mon site sont de 20 € pour un cours débutant d'une heure, 30 € pour un cours intermédiaire de 1 h 30 et 35 € pour un cours confirmé. Je proposerai également un accompagnement artistique, notamment autour de la démarche, du parcours et de la sélection des oeuvres. Du jeudi au samedi, j'organiserai aussi des ateliers apéro artistiques de deux heures, autour de thèmes différents, au tarif de 45 €. Ils seront ouverts aux adultes, sans qu'il soit nécessaire d'avoir déjà pratiqué. L'idée est de créer dans une ambiance conviviale, entre amis ou pour faire de nouvelles rencontres. J'aimerais que l'on puisse poser un peu son téléphone, être davantage dans le moment présent et renouer avec les échanges réels. Après 26 ans de carrière, j'ai envie de transmettre mon savoir-faire et ma passion, et de faire de ce nouvel atelier un lieu de création, de partage et de rencontres.

Comptez-vous revenir à Maurice maintenant que vous avez obtenu votre titre de séjour ?

Je suis toujours en procédure pour obtenir la nationalité française. Mais je dispose d'un titre de séjour lié à ma situation de réfugiée. Bien sûr, j'aimerais revenir à Maurice en touriste lorsque j'aurai obtenu la nationalité française et que ma situation me permettra de voyager sereinement. Maurice reste mon île natale, à laquelle je suis profondément attachée. J'espère pouvoir y retourner un jour, revoir les lieux et les personnes qui ont marqué ma vie, et partager aussi le chemin que j'ai parcouru depuis mon départ.

Vous avez plusieurs cordes à votre arc artistique et vous pratiquez le chant lyrique, avec une belle voix de soprane. D'où vient votre amour pour l'opéra et comptez-vous vous produire en récital ?

Je ne me définis pas comme chanteuse, mais comme artiste peintre avant tout. La musique est une autre façon de m'exprimer, enracinée dans la même sensibilité que ma peinture : ce que je ne peux pas dire avec les couleurs, je peux parfois le dire avec ma voix. J'aime la musique classique depuis mon enfance et j'écoute beaucoup Maria Callas. Je me suis souvent dit qu'un jour, je chanterais comme elle, et j'ai déjà interprété de l'opéra à plusieurs reprises. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer les différentes facettes de mon talent : la peinture et le chant peuvent coexister, l'un n'empêche pas l'autre. Je dois dire que les réactions de mes abonnés sur TikTok m'encouragent à poursuivre cette exploration. Ma vidéo où je chante «L'amour est un oiseau rebelle», extrait de l'opéra Carmen, a dépassé les 234 000 vues et les 13 000 «j'aime», avec des commentaires très motivants. Je n'ai pas de récital prévu pour le moment, car je ne souhaite pas devenir chanteuse à part entière. Mais pourquoi pas un single, ou même un album, un jour ? L'avenir nous le dira ! À terme, j'aimerais peut-être réunir le chant et la peinture dans une même performance, en chantant pendant que je crée un tableau en direct. Ce serait une nouvelle façon de faire dialoguer les sons et les couleurs. Et, comme j'aime le dire : peignons ce monde aux couleurs de nos différences !

*Retrouvez les informations sur le site internet de l'artiste www.kellywayne-artistepeintre.com