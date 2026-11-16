Angola: Un ministre d'État plaide pour le renforcement du financement de la production nationale

Luanda — Le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, a plaidé, ce samedi à Luanda, pour le renforcement de la capacité du système financier national à mobiliser des ressources destinées au financement de la production intérieure.

S'exprimant devant la presse en marge de l'inauguration du nouveau siège de la Banque angolaise d'investissement (BAI), le ministre a qualifié le secteur bancaire de pilier fondamental pour la stabilité, la croissance économique et la diversification de l'économie angolaise.

Il a appelé à une synergie des efforts entre les institutions financières et les différents secteurs de la société afin d'accélérer la transformation économique du pays.

José de Lima Massano a affirmé que le système financier doit jouer un rôle de plus en plus actif dans le soutien à l'économie réelle, en particulier aux secteurs productifs.

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Le responsable a également souligné les signes positifs de la réaction de l'économie au processus de diversification en cours, estimant que la consolidation du système financier constitue l'un des fondements nécessaires pour soutenir la croissance et élargir les opportunités de développement.

Concernant le financement de la production nationale, le ministre a insisté sur la nécessité d'exploiter les potentialités du pays et de mobiliser les ressources disponibles pour répondre aux besoins internes, réduire les contraintes productives et renforcer l'économie.

José de Lima Massano a par ailleurs appelé au sens des responsabilités et à l'engagement des divers professionnels et institutions, affirmant que chaque citoyen doit contribuer, dans son domaine d'activité, à la transformation économique et sociale de l'Angola.

Selon le ministre, la coordination entre les différentes organisations et volontés constitue un facteur déterminant pour rendre le processus de transformation du pays plus efficace, cohérent et durable. ANN/CS/LUZ