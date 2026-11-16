Angola: La CPLP souhaite accélérer la mise en oeuvre de la Déclaration de Luanda sur la coopération policière

Luanda — Le Conseil des chefs de police de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) a décidé, ce vendredi à Luanda, d'accélérer la mise en oeuvre des huit décisions contenues dans la Déclaration de Luanda, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations et la lutte contre la criminalité transnationale.

Cette décision a été prise lors d'une réunion virtuelle du Conseil, présidée par le commandant général de la Police nationale d'Angola et président en exercice de cet organisme, le commissaire général Francisco Ribas da Silva. Ce dernier a évalué le niveau de respect des engagements pris par les États membres.

Dans leurs conclusions, les participants ont reconnu des progrès dans divers domaines, en particulier en matière de formation spécialisée, mais ont relevé des retards dans la concrétisation de certaines mesures, liés à une utilisation insuffisante des mécanismes de coopération bilatérale entre les pays.

L'évaluation a porté sur les huit décisions de la Déclaration de Luanda, adoptée lors de la réunion des ministres de l'Intérieur et de l'Administration interne de la CPLP, tenue du 27 au 30 octobre 2025, et a abouti à la définition de mesures visant à accélérer leur exécution et à dynamiser les commissions d'experts.

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Parmi les priorités figurent la création d'un réseau d'agents de sécurité à bord, l'opérationnalisation de l'Académie virtuelle et de la plateforme numérique de la CPLP, le renforcement des actions de formation, la conduite d'opérations conjointes de prévention de la criminalité, ainsi que la coordination des points focaux en matière de sécurité routière.

Dans le domaine de la sécurité aéroportuaire, la mise en place du Groupe de coordination aéroportuaire de la CPLP a été confirmée. Placé sous la coordination du Portugal, ce groupe a pour mission de jeter les bases d'une stratégie commune en matière de sécurité de l'aviation civile.

En matière de prévention de la criminalité et de police de proximité, des initiatives de formation ont été recensées, tout comme la mise à disposition d'études spécialisées sur la plateforme numérique de l'organisation ; des propositions de campagnes de sensibilisation ont également été formulées, portant sur la sécurité routière, la violence en milieu scolaire et la violence domestique.

Concernant la gestion civile des crises, le Conseil a salué les actions de formation menées dans le cadre des Nations Unies, qui ont permis de certifier des facilitateurs originaires d'Angola, du Cap-Vert, du Mozambique et du Portugal, ainsi que la participation d'effectifs de la Police nationale d'Angola à des missions de maintien de la paix.

Les échanges entre la Police nationale d'Angola et la Police fédérale du Brésil ont également été abordés ; cette dernière a accueilli des officiers supérieurs angolais en qualité d'observateurs des opérations de sécurité liées aux élections générales de 2026.

La réunion a par ailleurs examiné la possibilité d'envoyer des officiers au Mozambique afin d'échanger des expériences dans le domaine de la sécurité électorale.

S'agissant de la sécurité routière, les États membres ont souligné la nécessité d'harmoniser les législations et d'uniformiser les procédures, par le partage d'instruments juridiques, de doctrines et de rapports techniques, avec le soutien du Portugal et du Brésil.

En ce qui concerne la protection de la nature et de l'environnement, les participants ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération policière et technique dans la lutte contre les crimes environnementaux, en tenant compte de l'adoption, par l'Angola, du Plan stratégique national de lutte contre les crimes portant atteinte à la faune sauvage et à l'environnement (2025-2030).

Dans ce domaine, le Brésil et le Portugal se sont déclarés prêts à partager leurs expériences et à soutenir des initiatives de formation et de coopération technique.

Dans le domaine de l'enquête criminelle, le Conseil a jugé prioritaire de renforcer le partage d'informations et de renseignements criminels, tout en tenant compte des différences existant entre les structures policières et les systèmes judiciaires des États membres.

Parmi les recommandations figurent l'institutionnalisation du partage d'informations, la création de canaux officiels pour coordonner des opérations policières simultanées, ainsi que le renforcement de la coopération technique et opérationnelle contre la criminalité transnationale organisée.

La Police fédérale du Brésil et d'autres institutions participantes ont exprimé leur volonté de soutenir des actions de renforcement des capacités, de conseil technique et des visites d'échange.

Concernant la prévention et la lutte contre la violence fondée sur le genre, des propositions ont été présentées pour mobiliser un soutien financier auprès des institutions de l'Union européenne, développer des campagnes de sensibilisation et promouvoir l'autonomisation des femmes au sein des institutions policières et au sein des communautés.

Le Conseil a également examiné la proposition d'adopter l'initiative du « Banc rouge » (Banco Vermelho, en portugais), dans le cadre des mesures visant à prévenir le féminicide et la violence faite aux femmes.

En conclusion, les participants ont réaffirmé leur engagement à traduire les décisions de la Déclaration de Luanda en mesures concrètes, coordonnées et assorties d'un calendrier, afin de renforcer la coopération policière et institutionnelle, la confiance entre les forces de sécurité et la protection des citoyens au sein de l'espace communautaire.

Le Conseil des chefs de police est l'organe de coopération policière de la CPLP ; l'Angola en a assumé la présidence tournante en 2025, pour une durée d'un an.

Il s'agit du principal organe de coopération policière de la communauté, réunissant les commandants généraux et les directeurs des polices des neuf pays lusophones.

La coopération englobe des réunions régulières des ministres de l'Intérieur et de l'Administration interne, ainsi que des rencontres d'experts et de commissions spécialisées dans les domaines de l'enquête criminelle, de la circulation et de la sécurité routière, des armes et explosifs, de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains.

La CPLP est composée de l'Angola, du Brésil, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, du Mozambique, du Portugal, de São Tomé-et-Principe et du Timor oriental.

