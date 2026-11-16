Afrique: Présentation du projet «A Grande Travessia» à Luanda

Luanda — Un projet intitulé «A Grande Travessia» (La Grande Traversée), qui prévoit de faire venir en Angola environ deux mille descendants d'Africains résidant au Brésil, pour la plupart d'origine angolaise, a été présenté ce vendredi à Luanda.

Cette initiative, lancée par l'ambassadrice du Brésil en Angola, Eugênia Barthelmess, vise à réhabiliter la mémoire historique de la traite transatlantique des esclaves et à renforcer les liens culturels, sociaux et diplomatiques entre l'Angola et le Brésil.

Selon Dagoberto Fonseca, coordinateur du projet « La Grande Traversée : Le Retour, les Retrouvailles, la Reconnaissance, la Réparation », porté par l'Université d'État de São Paulo (UNESP), l'un des objectifs est de promouvoir le droit à la mémoire, à l'histoire, à la culture et à l'identité. Il s'agit également de défendre le droit à une sépulture digne pour les victimes de la traite transatlantique, dont les restes mortels demeurent sans hommage approprié.

Il a précisé que l'initiative vise aussi à inscrire à l'agenda international le débat sur la citoyenneté africaine, en plaidant pour la reconnaissance des liens historiques et ancestraux des descendants d'Africains au Brésil.

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Dagoberto Fonseca a souligné que cet événement a permis de mettre en lumière l'importance de revisiter les routes maritimes qui ont relié l'Angola au Brésil entre le XVIe et le XIXe siècle ; un parcours marqué par l'esclavage et le déplacement forcé de millions d'Africains.

Dagoberto Fonseca a souligné que le projet revêt une dimension maritime, scientifique, culturelle, économique, diplomatique et spirituelle, en abordant des questions liées à l'ascendance, à l'identité et à la reconnaissance de l'histoire partagée entre les deux pays.

De son côté, le responsable technique de la création de l'application numérique du projet, Washington Lúcio Andrade, a indiqué que l'initiative prévoit également l'identification d'environ 15 communautés rurales en Angola. Celles-ci participeront à un programme de renforcement des capacités en commerce électronique (e-commerce), visant à faciliter la commercialisation directe de produits entre les deux pays.

Il a ajouté que le projet impliquera aussi 15 communautés « quilombolas » (des afro-descendants) au Brésil, créant ainsi des opportunités d'échanges et de commercialisation de produits entre les deux marchés.

Le déplacement de la délégation brésilienne en Angola s'inscrit dans la phase initiale d'études de marché et d'évaluation de la faisabilité du projet. Celui-ci bénéficie du financement du gouvernement brésilien, par l'intermédiaire du Ministère du Développement agraire et de l'Agriculture familiale, ainsi que du soutien institutionnel de l'ambassade du Brésil en Angola et de l'Institut Guimarães Rosa.

Les promoteurs entendent transformer « La Grande Traversée » (« A Grande Travessia ») en un processus de coopération à long terme entre l'Angola et le Brésil, impliquant des institutions universitaires, des organisations sociales et des partenaires des deux États. L'initiative vise à favoriser une réflexion commune sur l'ascendance africaine et sur la contribution de l'Angola à la formation historique et culturelle du Brésil.

Au cours de la cérémonie, les résultats de la mission technique brésilienne -- qui a effectué des visites auprès de producteurs et de coopératives dans les provinces de Huambo, Namibe et Benguela -- ont été présentés. Un prototype de plateforme de commerce électronique (e-commerce), destiné à faciliter l'écoulement de la production issue des communautés traditionnelles et de l'agriculture familiale, a également été dévoilé.

La cérémonie a rassemblé des représentants d'institutions publiques et privées, des organisations de la société civile ainsi que des acteurs issus de divers secteurs d'activité.

Les relations entre l'Angola et le Brésil se caractérisent par une coopération diplomatique, historique, culturelle et économique solide, fondée sur la langue portugaise et sur une histoire commune remontant à la période coloniale.