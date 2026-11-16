Angola: L'ANCAF admise au sein de l'Association mondiale des ligues

Luanda — L'Association nationale des clubs angolais de football (ANCAF) a été officiellement admise en tant que membre de la World Leagues Association (WLA), une organisation qui regroupe environ 50 ligues de football professionnelles issues de différents pays.

Selon un communiqué de l'ANCAF, dont l'ANGOP a pris connaissance ce vendredi, cette adhésion a été formalisée lors de la 10e Assemblée annuelle de la WLA, qui se tient à Prague (République tchèque), par la signature d'un accord entre le président de l'organisation angolaise, João Lusevi Kueno, et le président de l'instance mondiale, Luigi de Siervo, qui est également président exécutif de la Ligue italienne de football (Serie A).

Cette admission constitue une étape importante pour le renforcement de la coopération institutionnelle et l'affirmation du football angolais sur la scène internationale, permettant à l'ANCAF d'intégrer un réseau qui réunit certaines des principales ligues professionnelles au monde, précise le communiqué.

Parmi les membres de la WLA figurent notamment la Premier League (Angleterre), La Liga (Espagne), la Bundesliga (Allemagne), la Ligue 1 (France), la Liga Portugal, la Major League Soccer (États-Unis) et la J.League (Japon).

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Grâce à cette intégration, les clubs affiliés à l'ANCAF pourront bénéficier d'opportunités d'échanges, de partage de connaissances et d'expériences avec des organisations de référence du football international.

Selon l'association, cette réalisation constitue une étape stratégique pour son renforcement institutionnel et pour la valorisation des clubs angolais dans le paysage du football professionnel mondial.

L'Association nationale des clubs angolais de football a été constituée le 6 octobre 2021, lors d'une assemblée constitutive tenue à Luanda, et a été officiellement présentée le 2 juin 2022, dans le but de favoriser l'organisation de la Ligue angolaise de football professionnel.

La saison 2023/2024 a marqué le début de ses activités compétitives, l'ANCAF participant directement à l'organisation du championnat national, en collaboration avec la Fédération angolaise de football (FAF), dans le cadre du nouveau modèle de Ligue.

Le 26 janvier 2026, le Girabola a officiellement été rebaptisé « Liga Unitel Girabola ».

L'édition 2026/2027 de la compétition réunit 16 équipes et se dispute selon une formule de championnat en matchs aller-retour, totalisant 30 journées et 240 rencontres.

Chaque formation dispute 30 matchs : 15 à domicile et autant à l'extérieur. BSV/WR/LUZ