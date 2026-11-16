Afrique Australe: L'Angola met en exergue le renforcement du partenariat stratégique avec les États-Unis

Luanda — L'ambassadeur d'Angola aux États-Unis, Agostinho Van-Dúnem, a souligné jeudi, à Washington, le renforcement des partenariats stratégiques entre les deux pays, ainsi que la mobilisation d'investissements visant à stimuler la diversification économique, la transformation industrielle et le développement durable de l'Angola.

Le diplomate s'exprimait lors de l'ouverture d'un forum d'affaires, organisé par l'Ambassade d'Angola aux États-Unis dans le cadre des célébrations du 51e anniversaire de l'Indépendance nationale, commémoré le 11 novembre.

Dans son intervention, il a mis en avant l'importance d'attirer des investissements susceptibles de favoriser l'innovation, le transfert de technologie, la création d'emplois et la valorisation du patrimoine naturel angolais.

Agostinho Van-Dúnem a souligné le rôle du Corridor de Lobito dans le développement des infrastructures et l'intégration économique régionale, réitérant la nécessité de transformer les relations diplomatiques en opportunités concrètes d'investissement et de croissance.

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« Notre vision est celle d'un Angola où l'investissement génère des opportunités, où la transformation économique apporte la prospérité et où la préservation de notre patrimoine naturel profite aux générations futures », a-t-il déclaré.

La rencontre était structurée autour de trois panels thématiques : « Investissement et finances : mobiliser des partenariats pour la transformation économique », « Industrie, énergie et infrastructures numériques : bâtir l'avenir productif de l'Angola » et « Conservation et tourisme durable : protéger le patrimoine naturel de l'Angola ».