Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Des attestations de reconnaissance remises à une quarantaine de jeunes pour leur contribution à l'assistance linguistique

Dakar — Quarante jeunes formés dans le cadre du "Youth Linguists Programme" (YLP) ont reçu, samedi, leurs attestations après avoir contribué à l'assistance linguistique durant les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a constaté l'APS.

Ces bénéficiaires, appelés "Junior Linguist Operators" (JLO), ont suivi une formation intensive de 30 jours avant d'être mobilisés pendant les deux semaines de la compétition sur le terrain, dans dix langues, pour faciliter les échanges entre les participants et les délégations présentes à Dakar pour les Jeux Olympiques Dakar 2026.

"Vous avez été les ambassadeurs de l'hospitalité sénégalaise auprès du monde. Vous avez démontré que notre jeunesse possède les talents, les capacités et l'ouverture nécessaire pour relever les défis des grands rendez-vous internationaux", a déclaré la directrice générale de l'Office national de formation professionnelle (ONFP), Mame Awa Ndoye, lors de la cérémonie de remise des attestations organisée à Dakar.

Elle a invité les récipiendaires à poursuivre le perfectionnement de leurs compétences linguistiques et à cultiver les valeurs de rigueur, d'éthique et de professionnalisme, estimant que l'expérience acquise durant les Jeux pourrait leur ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles.

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Prenant la parole au nom des bénéficiaires, Alkaly Konté a souligné que leur mission avait consisté à faciliter les échanges, à rapprocher les personnes et à contribuer au dialogue entre les peuples.

"Nous ne repartons pas simplement avec des titres de qualification, nous repartons avec un réseau, une expérience, des relations humaines et un capital professionnel qui nous appartient désormais de faire fructifier", a-t-il affirmé.

Pour sa part, la directrice associée au Comité international olympique (CIO), Lucia Moutanarella, s'est félicitée de cette initiative, qu'elle a présentée comme une première dans le mouvement olympique. Elle a rapporté "les appréciations positives" reçues de représentants des comités nationaux olympiques, des équipes de protocole et des médias sur le travail des jeunes linguistes.

Le "Youth Linguists Programme" est issu d'un partenariat entre l'ONFP et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026. Il visait à former et à mobiliser de jeunes Sénégalais pour assurer l'assistance linguistique pendant cette compétition internationale.