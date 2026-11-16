Sénégal: Zones minières - La campagne '30 %' exige un fléchage du FADL en faveur des femmes et des filles

14 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La campagne "30 %", portée par Oxfam Sénégal et ses partenaires, appelle à consacrer au moins 30 % du Fonds d'appui au développement local (FADL) au financement de projets d'autonomisation économique des femmes et d'éducation des filles dans les zones minières.

Dans un entretien accordé à l'APS, Marie Mbathio Ndiaye, membre du consortium de cette initiative, met en lumière les enjeux de ce plaidoyer, les mécanismes de financement proposés et les garanties nécessaires pour traduire cette revendication en actions concrètes au profit des communautés locales.

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