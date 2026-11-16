Sénégal: Miss Littérature - Plaidoyer pour la promotion de la lecture et de l'écriture chez les jeunes filles

Dakar — L'écrivaine Sokhna Benga, marraine de la 2ème édition de l'initiative Miss Littérature a plaidé samedi, pour la promotion de la lecture et de l'écriture auprès des jeunes filles, mettant en avant le rôle de la littérature dans leur formation intellectuelle et sociale.

Intervenant lors de la finale nationale de cette compétition organisée sous le thème "Femmes et livres", elle a souligné devant les jeunes élèves que "faire aimer la lecture aujourd'hui, c'est bâtir les esprits qui vont éclairer la nation de demain".

Elle a salué l'initiative qui selon elle témoigne d'un engagement en faveur de la jeunesse et de la culture.

La marraine s'est réjouie du choix de son roman Bayo, la mélodie du temps comme oeuvre de référence de cette édition. Elle a présenté cet ouvrage comme une réflexion sur les rêves, les questionnements et les responsabilités de la jeunesse face à la violence.

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Aux candidates, Sokhna Benga les a invitées à mettre leurs connaissances au service de la société, au-delà des diplômes et des distinctions

La promotrice de "Miss Littérature" Salamata Ousmane Diallo a souligné la nécessité de valoriser les jeunes qui s'investissent dans la lecture et l'écriture, à l'image de ceux qui s'illustrent dans le sport.

"Si le sport muscle le corps, la littérature muscle la pensée et un pays qui veut aller loin doit faire travailler les deux", a-t-elle déclaré, estimant que le potentiel de la jeunesse sénégalaise doit être valorisé dans les domaines de la culture et de la littérature.

Salamata Ousmane Diallo a par ailleurs rendu hommage aux femmes qui ont contribué à l'émergence de la littérature féminine, en prenant la plume pour exprimer leurs réalités, leurs combats et leurs aspirations.

"La femme ne doit pas seulement être racontée, elle doit aussi pouvoir raconter", a-t-elle affirmé, soulignant l'importance de donner aux femmes davantage d'espaces d'expression dans le monde littéraire.

L'édition 2026 a a choisi comme parrain, Abdoulaye Fodé-Dôme, éditeur, poète, romancier et président de l'Association des écrivains du Sénégal.

;Fatou Bintou Séne de l'école polytechnique de Thiés a été couronnée Miss Littérature pour cette deuxième édition.