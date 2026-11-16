Sénégal: Louga - La 2éme édition du Festival 'Hip Hop Live Challenge' sous le signe de la préservation de l'environnement

14 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — La deuxième édition du Festival Hip Hop Live Challenge prévu du 30 novembre jusqu'au 6 décembre 2026 à Louga, sous le thème "Cultures urbaines pour l'environnement et le développement durable", avec l'ambition de mobiliser les jeunes autour des enjeux environnementaux à travers le rap, le slam et les performances musicales.

L'annonce a été faite par le coordonnateur général de l'événement Ahmed Diaw, samedi lors d'une conférence de presse consacrée au lancement officiel de cette manifestation culturelle.

Cette deuxième édition entend faire des cultures urbaines un outil de sensibilisation, d'expression citoyenne et de mobilisation de la jeunesse en faveur de la protection de l'environnement.

Après une première édition organisée en novembre 2023, le festival revient avec une programmation qui associe création artistique, formation professionnelle, sensibilisation environnementale et mobilisation territoriale.

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Les organisateurs prévoient notamment la formation et l'accompagnement de 20 artistes et de 15 musiciens. Ils ambitionnent également de mobiliser entre 500 et 1 500 jeunes spectateurs issus des différents quartiers de Louga.

À travers ses plateformes numériques, l'événement vise par ailleurs à toucher entre 20 000 et 50 000 personnes, dans le cadre de ses activités de sensibilisation aux questions environnementales et de développement durable.

Au-delà des prestations artistiques, le Festival Hip Hop Live Challenge entend contribuer à la promotion de la scène culturelle urbaine de Louga et à la valorisation du potentiel créatif des jeunes de la région.

À travers cette initiative, les promoteurs du Festival à travers la structure Waldemba Compagnie souhaite également renforcer la professionnalisation des acteurs culturels et promouvoir l'utilisation de la création artistique comme moyen de transmission de messages sur les défis sociaux et environnementaux.

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