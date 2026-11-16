Afrique du Nord: Kamil Idris réaffirme l'engagement du gouvernement à relancer l'activité commerciale au Marché Arabe

14 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Khartoum, 14 Nov. 2026 (SUNA) - Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a annoncé le lancement, jeudi prochain, d'une vaste campagne d'assainissement et de nettoyage dans l'État de Khartoum, appelant commerçants et citoyens à y participer activement.

Lors d'une visite au Marché arabe, accompagné du ministre des Mines, Nour al-Daïm Taha, et du wali de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, le chef du gouvernement s'est informé de la situation commerciale et des besoins des commerçants.

La campagne portera notamment sur le nettoyage des espaces publics, l'éclairage, le reboisement, afin de restaurer l'aspect urbain de la capitale.

Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à répondre aux besoins du secteur commercial et à accélérer la reprise des activités au Marché arabe, considéré comme un important centre commercial du coeur de Khartoum.

De leur côté, les commerçants ont salué cette visite et exprimé leur soutien à la campagne ainsi que leur volonté de contribuer à sa réussite.

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