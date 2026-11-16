Soudan: Mosleh Nassar - La milice et son parrain s'effondrent

14 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le conseiller du Premier ministre, Mosleh Nassar, a affirmé que la milice et son principal soutien étaient en plein effondrement, les accusant de recourir à des informations fabriquées pour saper les institutions sécuritaires et les hauts responsables de l'État. Il a assuré que ces tentatives ne porteraient atteinte ni au commandant en chef des forces armées ni au chef d'état-major.

S'adressant un rassemblement populaire à Shendi, il a salué le soutien de la population à l'armée, soulignant que ni les drones, ni la guerre médiatique, ni les divisions communautaires ne détourneraient les Soudanais de leur engagement. Il a également transmis les salutations et la reconnaissance du président du Conseil de souveraineté et du Premier ministre à la population, réaffirmant le soutien du gouvernement Al-Amal aux initiatives visant à protéger et à développer le pays.

Mosleh Nassar a par ailleurs salué le rôle des médias et des citoyens mobilisés pour soutenir l'armée, estimant que les avancées des forces armées et des forces qui les appuient, notamment dans plusieurs zones du Kordofan, constituaient un motif d'espoir. Il a affirmé que l'armée poursuivrait sa progression jusqu'à Om Dafouk et dans toutes les régions du pays.

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