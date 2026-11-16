Soudan: Commission préparatoire au dialogue intersoudanais déplore le décès de Mohamed Osman Al-Mirghani

- La Commission préparatoire au dialogue intersoudanais a déploré la disparition de Mohamed Osman Al-Mirghani, président du Parti Unioniste Démocratique originel, décédé au Caire.

Dans un communiqué, elle a salué une éminente figure nationale, religieuse et politique, dont le parcours a été étroitement lié à l'histoire du Soudan et aux efforts en faveur de la paix, du dialogue et de la réconciliation nationale.

La Commission a souligné que son héritage demeure associé aux valeurs de tolérance, de concorde et de primauté de l'intérêt supérieur du pays. Elle a enfin présenté ses condoléances à sa famille, aux membres du parti ainsi qu'à l'ensemble du peuple soudanais.