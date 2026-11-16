Soudan: Commission préparatoire au dialogue intersoudanais déplore le décès de Mohamed Osman Al-Mirghani

14 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- La Commission préparatoire au dialogue intersoudanais a déploré la disparition de Mohamed Osman Al-Mirghani, président du Parti Unioniste Démocratique originel, décédé au Caire.

Dans un communiqué, elle a salué une éminente figure nationale, religieuse et politique, dont le parcours a été étroitement lié à l'histoire du Soudan et aux efforts en faveur de la paix, du dialogue et de la réconciliation nationale.

La Commission a souligné que son héritage demeure associé aux valeurs de tolérance, de concorde et de primauté de l'intérêt supérieur du pays. Elle a enfin présenté ses condoléances à sa famille, aux membres du parti ainsi qu'à l'ensemble du peuple soudanais.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.