Algérie: Dakar-Alger - Signature d'une quinzaine d'accords pour relancer le partenariat bilatéral (ambassadeur)

- La coopération entre le Sénégal et l'Algérie connaît un nouvel élan, marqué par la signature de quinze accords à l'issue de la grande commission mixte de coopération, tenue au début du mois d'octobre, après près de trois décennies d'interruption, a indiqué l'ambassadeur du Sénégal en Algérie, Mbaba Coura Ndiaye.

"Les relations entre le Sénégal et l'Algérie sont vraiment au beau fixe", a déclaré le diplomate dans un entretien accordé à l'APS à Alger, en marge de la deuxième édition du Festival international du court-métrage de Timimoun.Il a souligné que la tenue de cette commission mixte, qui ne s'était plus réunie depuis 1997, constitue "une étape importante dans le renforcement des relations entre les deux pays".Selon lui, cette rencontre a permis de "passer en revue les différents axes de coopération et de conclure quinze accords couvrant plusieurs secteurs stratégiques".

L'ambassadeur a notamment mis en avant les perspectives de collaboration dans le domaine de l'énergie soulignant que le Sénégal, devenu producteur de pétrole et de gaz, entend tirer profit de l'expérience algérienne, un pays qui dispose d'une "expertise reconnue" dans ce secteur.I

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l a également identifié "la formation académique et professionnelle, la culture, les transports, les assurances et l'immobilier" parmi les principaux domaines offrant des opportunités de partenariat entre les deux pays.

Dans cette dynamique, il a relevé la participation du Sénégal à un sommet consacré à l'immobilier en Algérie, en qualité de pays invité d'honneur. Cette présence a permis à plusieurs entreprises sénégalaises opérant dans les secteurs de l'immobilier, des transports et des assurances de "nouer des contacts" avec leurs homologues algériens.Le diplomate a, par ailleurs, salué l"augmentation du nombre de bourses accordées aux étudiants sénégalais par l'Algérie", estimant que cette initiative contribue au "renforcement des échanges et de la coopération entre les deux pays".

Il a également annoncé que l'Algérie sera "le pays invité d'honneur de la prochaine Foire internationale de Dakar", une occasion, selon lui, de faire découvrir aux Sénégalais "le savoir-faire et les capacités industrielles" de ce pays.Abordant les possibilités de coopération dans les domaines de l'énergie et de l'habitat, Mbaba Coura Ndiaye a évoqué les perspectives offertes par l"'expérience algérienne en matière de construction de centrales électriques mobiles et de réalisation de logements à coûts accessibles".

Il a indiqué qu'une délégation sénégalaise conduite par le ministre chargé de l'Énergie, accompagnée notamment de responsables de la Senelec, s'est récemment rendue en Algérie pour "examiner les offres de coopération proposées par la partie algérienne"."Il y a un projet d'accord qui est en train d'être négocié. Je pense qu'il sera finalisé bientôt, en décembre", a-t-il précisé, faisant état d'avancées dans les discussions relatives à ce partenariat énergétique.S'agissant du secteur de l'habitat, l'ambassadeur a particulièrement insisté sur les possibilités de coopération avec les entreprises algériennes, mettant en avant leur "capacité à produire localement une grande partie des matériaux de construction, à des coûts compétitifs".

Il a expliqué que "les sociétés immobilières sénégalaises présentes en Algérie s'intéressent aussi bien à l'importation de matériaux qu'au transfert de techniques et de méthodes de construction susceptibles de contribuer à la réalisation de logements sociaux à des prix abordables au Sénégal".Concernant la communauté sénégalaise établie en Algérie, le diplomate l'a estimée à environ "150 personnes, dont près de 90 % sont des étudiants".Il a salué leur "bonne intégration" dans les différentes wilayas du pays, relevant que "l'ambassade entretient une collaboration satisfaisante avec leur association et leur apporte une assistance consulaire".

"Ils sont très bien intégrés. Nous ne recevons pas beaucoup de plaintes, ni de la partie algérienne ni de nos compatriotes, concernant les difficultés qu'ils rencontrent ici", a-t-il assuré.Évoquant toutefois la situation des Sénégalais engagés dans les parcours migratoires à travers le désert, notamment dans la région de Tamanrasset, à proximité des frontières méridionales de l'Algérie, Mbaba Coura Ndiaye a fait état d'un "dispositif de retour volontaire" mis en oeuvre avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)."Ce programme permet aux migrants sénégalais en difficulté qui souhaitent rentrer au pays de bénéficier d'un accompagnement pour leur retour par voie aérienne", a-t-il expliqué.

À leur arrivée à Dakar, "ils peuvent également prétendre à un appui à la réinsertion pouvant atteindre un million de francs CFA, destiné au financement d'un projet économique, notamment dans les domaines de la restauration, de l'élevage ou de l'agriculture", selon lui."Ce n'est pas de l'argent qu'on leur donne. Lorsqu'ils arrivent à Dakar, ils doivent présenter un projet que l'OIM peut accompagner", a-t-il expliqué.

Le diplomate a ainsi invité les jeunes Sénégalais engagés dans les parcours migratoires à "envisager le retour au pays et à saisir les possibilités d'insertion économique qui y sont offertes".Pour lui, "le renforcement des relations entre Dakar et Alger doit désormais se traduire par des partenariats économiques concrets, une intensification des échanges culturels et une meilleure valorisation des complémentarités entre les deux pays".