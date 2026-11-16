Sénégal: Une hausse de 16,8 % des recettes internes au troisième trimestre, signe d''une économie nationale résiliente'

Dakar — La direction générale du budget (DGB) a observé une augmentation de 16,8 % des recettes internes, un taux d'exécution des dépenses de 60,8 % et un déficit de 2,5 % du produit intérieur brut (PlB) au troisième trimestre de l'année, des données qu'elle considère comme le signe d"'une économie nationale résiliente".

Son dernier rapport trimestriel d'exécution budgétaire (RTEB), qui prend en compte les mois de juillet, août et septembre, signale "des objectifs de recouvrement [restant] à atteindre".

Le troisième RTEB de l'année relève aussi "des résultats contrastés", dans la mesure où, selon la direction générale du budget, "plusieurs postes dépassent leurs objectifs", tandis que "les recettes du PRES (Plan de redressement économique et social) restent en deçà" des résultats attendus.

"À la fin de septembre 2026, l'exécution du budget de l'État se caractéris[ait] par une progression des recettes internes, un niveau d'exécution des dépenses de 60,8 % et un déficit budgétaire représentant 2,5 % du PIB", indique la DGB.

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Les recettes budgétaires ont atteint 3 785,2 milliards de francs CFA au troisième trimestre de l'année, ce qui représente 63,8 % de l'objectif annuel.

Les dépenses exécutées s'élevaient à 4 370,7 milliards, soit 60,8 % des crédits ouverts.

Un montant de 1 068 milliards pour les dépenses d'investissement

La direction générale du budget estime que ces résultats sont le signe d"'une économie nationale résiliente, dans un environnement international contraignant", dans la mesure où l'exécution budgétaire des neuf premiers mois de cette année s'est déroulée dans un contexte international marqué par la persistance des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, le renchérissement de l'énergie et le durcissement des conditions financières mondiales.

"Malgré ces contraintes, l'activité économique sénégalaise est restée bien orientée au deuxième trimestre 2026", signale la DGB. D'après elle, c'est une activité dominée par les secteurs tertiaire et secondaire.

L'inflation était de 1,0 % en septembre, selon le RTEB, qui indique que les recettes fiscales étaient de 3 484,3 milliards à la fin des neuf précédents mois, les recettes non fiscales de 255 milliards et les dons de 45,9 milliards.

Les recettes internes s'élevaient à la fin de septembre dernier à 3 739,3 milliards, contre 3 202 milliards en septembre 2025.

Les recettes internes ont augmenté de 16,8 % par rapport à leur niveau en fin septembre 2025, le déficit s'élevant à 585,5 milliards, soit 2,5 % du PIB.

"La mobilisation des recettes internes progresse de 537,3 milliards par rapport à fin septembre 2025, portée principalement par les recettes fiscales et non fiscales", ajoute la DGB.

Concernant l'impôt sur les sociétés, 627,5 milliards ont été collectés de janvier à septembre, ce qui correspond à 139,9 % de l'objectif initial. Le montant des recettes non fiscales s'élève à 255 milliards, soit 116,1 % de l'objectif fixé. Les recettes non fiscales des hydrocarbures ont atteint 58,8 milliards, soit 144,8 % du montant qui était prévu en termes d'objectif à atteindre.

"Trois priorités se dégagent"

Pour le seul mois de septembre, la DGB a relevé une moins-value de recettes internes s'élevant à 91,7 milliards et un retard de mobilisation des recettes issues du PRES évalué à 162,3 milliards. Elle signale une plus-value hors PRES de 70,6 milliards.

"Les performances des recettes hors PRES ont partiellement compensé le niveau de mobilisation des recettes issues du PRES, qui est inférieur aux objectifs fixés à fin septembre", observe la DGB.

Les dépenses exécutées à la fin septembre (4 370,7 milliards) sont composées de 75,6 % de dépenses ordinaires et de 24,4 % de dépenses en capital.

Concernant les ressources mobilisées pour les secteurs prioritaires, 116,3 milliards ont été destinés à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire : 111 milliards pour les semences et les engrais, et 5,3 milliards pour la mécanisation agricole.

Un montant de 78,2 milliards a été alloué à l'éducation et à l'enseignement supérieur, 24,2 milliards au secteur de la santé, 22 milliards à la protection sociale et 250 milliards au secteur de l'énergie en guise de subventions.

Selon la direction générale du budget, 1 068 milliards ont été consacrés aux dépenses d'investissement, avec des ressources internes de 641,3 milliards et des ressources externes de 426,7 milliards. Ces investissements ont été réalisés dans les infrastructures routières et ferroviaires, le développement du transport aérien, la modernisation de l'administration des douanes, la protection de l'environnement, etc.

"Trois priorités se dégagent" de l'exécution budgétaire au cours des neuf premiers mois de l'année. Il s'agit, pour exécuter le budget du dernier trimestre de l'année, d'accélérer la mobilisation des recettes publiques, d'améliorer l'exécution des investissements publics et de préserver les équilibres budgétaires.