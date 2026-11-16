Sénégal: A Phnom Penh, Bassirou Diomaye Faye discute de partenariats avec le vice-président de la Confédération suisse

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a passé en revue samedi les différents volets de la coopération entre le Sénégal et la Suisse avec Ignazio Cassis, le vice-président de la Confédération helvétique qu'il a reçu à Phnom Penh (Cambodge), hôte du 20e sommet de la Francophonie, a annoncé la présidence du Sénégal.

"En marge du 20e Sommet de la Francophonie, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience ce samedi 14 novembre 2026 à Phnom Penh Monsieur Ignazio Cassis, vice-président de la Confédération suisse et Chef du Département fédéral des affaires étrangères", indiquent notamment les services de la présidence.

Ils soulignent dans une note rendue publique que les deux personnalités ont salué l'excellence des relations entre le Sénégal et la Suisse, fondées sur une confiance ancienne et des valeurs partagées de paix, de dialogue et de respect du droit international.

"Elles ont passé en revue les différents volets de la coopération bilatérale et exprimé leur volonté commune de l'accentuer dans des secteurs où l'expertise suisse rejoint les priorités du Sénégal", rapporte le document.

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Les deux dirigeants ont notamment évoqué les secteurs de la formation technique et professionnelle, de la coopération scientifique et médicale, du partenariat économique et des investissements du secteur privé suisse au Sénégal, de la gestion de l'eau ainsi que la paix et la sécurité, mentionne la source.

Elle fait savoir que le président Faye a présenté les réformes engagées par le Sénégal pour offrir aux investisseurs un cadre stable, transparent et prévisible.

Bassirou Diomaye Faye a rappelé l'ambition du Sénégal de former sa jeunesse aux métiers qui porteront son économie, explique la présidence du Sénégal, ajoutant que cette audience est une illustration d'une diplomatie tournée vers des partenariats diversifiés et concrets, au service de l'emploi des jeunes, de la santé des populations et du rayonnement du Sénégal.