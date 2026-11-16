Ile Maurice: «Zagaferger Digizefgef» - Une pièce aux multiples facettes

La pièce primée de Madaya Condeah, dont le titre signifie «Zafer Dizef» et mise en scène par Stanley Harmon, sera présentée du 19 au 22 novembre au Théâtre Serge Constantin.

Qui a volé les oeufs de Mamapul ? C'est autour de cette mystérieuse disparition que se construit Zagaferger Digizefgef, pièce de Madaya Condeah, récompensée au Konkour Lekritir Teatral Pri Dev Virahsawmy 2025- 2026. Initialement prévue pour marquer la réouverture du théâtre de Port-Louis, la production sera finalement présentée du 19 au 22 novembre au théâtre Serge Constantin à Vacoas, en raison de la poursuite des travaux de rénovation du théâtre port-lousien.

«On avait l'espoir de pouvoir jouer au théâtre de Port-Louis, malheureusement ce ne sera pas le cas. Au mois d'août, nous avons pris la décision de nous tourner vers le théâtre Serge Constantin», explique Stanley Harmon, qui signe la mise en scène. Le Pri Dev Virahsawmy est une initiative de l'agence Immedia, également productrice du spectacle. Les costumes et le décor sont signés Pamela Vencatasamy.

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Le titre, en Madam Sere, une forme de langage codé populaire, aujourd'hui en voie de disparition, donne déjà le ton. Papakok se retrouve juge et partie dans une affaire de vol d'oeufs appartenant à Mamapul. Les suspects ne manquent pas : Lisien, fin manipulateur, Bef, facilement paniqué, ou encore Burik. Mais Mamapul est-elle aussi innocente qu'elle le prétend ? Entre flatterie, manipulation et accusations, le procès tourne rapidement à la farce judiciaire.

«Cette pièce est différente des autres oeuvres que j'ai réalisées, d'abord parce que c'est une pièce que je n'ai pas écrite, et surtout que nous devons jouer le rôle d'animaux qui doivent se comporter comme des humains. Il y a donc un certain équilibre à trouver», confie le metteur en scène. Profonde, l'oeuvre bouscule les valeurs et propose plusieurs niveaux de lecture. Elle s'adresse aussi bien aux enfants de dix ans et plus, qu'aux adultes.

Pour donner vie à cet univers, Stanley Harmon a réuni plusieurs comédiens de différentes générations et de formations théâtrales : Adrien Beaugendre (Kakatwa), Sylvain Polydor (Papakok), Priyanka Soodhoo (Kanar), Manuel Quatre Bornes (Burik), Sophie Constant (Mamapul), Axel Manna (Kabri) et Mathieu Beesela (Lisien). Stanley Harmon interprétera lui-même Bef.

Écrite en 1982, la pièce conserve son regard critique sur la société. L'adaptation introduit toutefois des répliques plus contemporaines, dont le fameux «Kot mo'nn fote ?». Allusions politiques, mentalités du monde professionnel, héritage culturel, chansons de Tifrer et de Ziskakan ou jeux d'antan enrichissent cette oeuvre engagée. «Le public est différent en 2026», souligne Stanley Harmon, qui a souhaité préserver l'esprit du texte, tout en le rendant accessible à un public contemporain.

Entre humour, jeux de mots et critique des mécanismes du pouvoir et de la justice, Zagaferger Digizefgef promet de faire rire autant que réfléchir. Pour Stanley Harmon, la diversité artistique reste essentielle : «La réponse à nos malaises sociaux, c'est la diversité de nos arts.»