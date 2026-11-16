Ile Maurice: 91 ans de musique, une passion transmise de génération en génération

Fondé en octobre 1935 à Rose-Hill par Inga Veeramundar, le Veeramundar Band, également connu sous le nom de Jazz Veeramundar, a 91 ans d'existence.

Pour un anniversaire qui aurait dû marquer ses 90 ans l'an dernier mais qui se fête cette année, une cérémonie aura lieu aujourd'hui, de 13 h 30 à 15 h 30, au théâtre Serge Constantin, Vacoas, avec comme invité d'honneur le ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea. C'est l'occasion de revenir sur le parcours de cet orchestre familial, qui a traversé les époques, porté par quatre générations de musiciens.

Il y a des histoires de famille qui s'écrivent au fil des générations, et d'autres qui se racontent en musique. Celle des Veeramundar appartient à ces deux univers. Depuis neuf décennies, cette famille de Rose-Hill fait résonner ses trompettes, saxophones et clarinettes à travers Maurice et au-delà de ses frontières. Aujourd'hui dirigé par Raja Veeramundar, l'orchestre poursuit une aventure musicale dont les premières notes remontent aux années 1930.

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Né en mai 1916 à RoseHill, Inga Veeramundar rejoint, après une scolarité jusqu'en classe de quatrième, le restaurant familial pour seconder son frère aîné, Soupaya. L'établissement accueille régulièrement des musiciens de la force policière, qui répètent dans le quartier sous la direction du sergent Dickmore, chef d'orchestre d'origine indienne. Fasciné, le jeune Inga leur demande de lui apprendre la musique.

∎ Vicky Veeramundar, fils du bandmaster, à droite, entouré des musiciens de son groupe V Band, qui se produit notamment dans les hôtels, lors de réceptions de mariage et d'anniversaires.

Le sergent Dickmore l'initie au solfège, à la lecture musicale et à l'harmonium. Inga s'essaie ensuite au banjo et au violon, avant de choisir la trompette, encouragé à se tourner vers les instruments à vent, alors peu pratiqués. Dès l'âge de 16 ans, il transmet son savoir à ses amis, dont certains se spécialisent dans la trompette, le saxophone ou la clarinette. Ses neveux Jeeva et Ithia rejoignent également le groupe.

Après un passage au Hindu Band, où il joue aux côtés de son ami Gopal Pillay, alors Band Master, Inga décide de créer sa propre formation. En octobre 1935, le Veeramundar Band voit le jour avec une quinzaine de musiciens.

∎ Inga Veeramundar, au centre, en tenue bleue lors d'une prestation du groupe.

L'orchestre anime rapidement des mariages, fêtes religieuses, kermesses, représentations de natak Ali Baba et célébrations de Divali. Son répertoire s'inspire des films indiens populaires, notamment Barsaat, Daag, Shree 420 et Paalum Pazhamum. Inga écrit lui-même les partitions de chaque instrument. En 1964, ses interprétations des chansons de Sangam valent à la formation le surnom de «Shankar-Jaikishan de l'île Maurice», en référence aux compositeurs du film. En 1966, le Veeramundar Band devient le premier orchestre oriental à se produire à la télévision nationale.

Affectueusement surnommé «Papa Inga», le fondateur est décrit par son fils comme un homme doux et sociable. Père de 11 enfants, cinq garçons et six filles, il transmet sa passion à ses fils : Arikriss et Arinand apprennent la trompette, Raja et Mevin le saxophone, tandis que Previn choisit la clarinette.

Au décès de «Papa Inga», en juin 1975, Arikriss reprend la direction de l'orchestre avec l'appui de leur cousin Visnou Veeramundar, saxophoniste. Il forme Raja au saxophone et Arinand à la trompette avant de rejoindre le service pénitenciaire pour enseigner la musique à de jeunes déte- nus. Il sera ensuite décoré par le président de la République pour sa contribution au domaine musical.

∎ En 2016, Raja Veeramundar avait également sorti un CD.

Raja lui succède et dirige depuis la formation, s'entourant de musiciens expérimentés. Son fils Vicky, guitariste et saxophoniste, et son neveu Ashwin Veeramundar, saxophoniste ténor au sein de la force policière, participent aux arrangements musicaux. L'orchestre a également bénéficié des conseils du regretté Philippe Gentil, compositeur de l'hymne national, notamment pour l'interprétation de Colonel Bogey, La Fleur blanche et Ingoma.

Les enregistrements sur CD et vidéo, dont Kanda Muruga, Shades of Cavadee Chindus et Oh Hum Dum, ont reçu un accueil favorable auprès du public mauricien et celui de la diaspora. Depuis plus de dix ans, l'orchestre se rend régulièrement à La Réunion pour animer notamment les célébrations de Varusha Pirappu et de Divali. Raja garde également un souvenir marquant de sa participation aux célébrations de l'Indépendance, le 12 mars 2016, au Champ-de-Mars, aux côtés de plusieurs formations, dont le Police Band.

Aujourd'hui, la relève se dessine avec Klyven et Rhylen, les fils de Rudy Veeramundar, ainsi que Sezhilen, le fils d'Ashwin. Sous la direction d'Ashwin, ils poursuivent leur apprentissage musical et ont participé aux projets Solamizik et Issai Manam. Pour Raja, l'objectif demeure de transmettre aux plus jeunes les connaissances nécessaires pour préserver l'héritage de son père et assurer la pérennité de l'orchestre.

Rhylen et Klyven Veeramundar : deux frères, une même passion

À 18 et 20 ans respectivement, Rhylen et Klyven Veeramundar incarnent la quatrième génération de cette famille de musiciens. Arrière-petits-fils du fondateur, ils poursuivent ensemble l'aventure musicale familiale.

«C'est une grande émotion pour moi de célébrer les 90 ans du Veeramundar Band, un groupe qui fait partie de l'histoire de notre famille depuis quatre générations», confie Rhylen. Trompettiste et batteur, il suit les traces de son grand-père, Harry Krishna Veeramundar, qui jouait également de la trompette.

∎ Rhylen (à g.) et son frère Klyven.

«À 18 ans, je mesure la chance que j'ai de suivre les traces de mon arrière-grand-père, Inga Veeramundar, qui a fondé l'orchestre en 1935.» Une aventure qu'il partage avec son frère aîné, Klyven, pianiste et saxophoniste. «On a grandi ensemble dans la musique, et cette complicité nous rapproche davantage.»

Pour Rhylen, cet anniversaire revêt une dimension particulière. Au-delà des prestations et des répétitions, c'est avant tout une histoire de liens familiaux et de transmission. «Pour nous, le Veeramundar Band, c'est bien plus qu'un orchestre. C'est une histoire de famille, de partage et de souvenirs. J'espère simplement que nous continuerons à faire vivre cette belle histoire encore longtemps.»