Ile Maurice: CIEL porte son bénéfice à Rs 1,1 Md

Le groupe CIEL a enregistré une progression de 42 % de son bénéfice net après impôt, à Rs 1,1 milliard, au premier trimestre de son exercice financier 2027. Son chiffre d'affaires a atteint Rs 9,9 milliards, en hausse de 6 % par rapport à la période correspondante.

L'Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation (EBITDA) a, pour sa part, progressé de 29 % à Rs 2,1 milliards, portant la marge à 20,8 %.

Cette amélioration des résultats s'explique principalement par les contributions des pôles hôtellerie et finance, ainsi que par la croissance des activités Santé et Immobilier. La plus-value réalisée sur la cession de MITCO a également soutenu l'évolution de l'EBITDA. Le bénéfice attribuable aux actionnaires a ainsi augmenté de 49 % pour atteindre Rs 529 millions, soit un bénéfice par action de Rs 0,31.

Au-delà de la progression des bénéfices, le groupe a également amélioré sa génération de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à Rs 1,3 milliard, tandis que le taux de conversion de l'EBITDA en trésorerie disponible est passé de 37,7 % à 65,1 %. Cette évolution a été favorisée par une hausse de la trésorerie opérationnelle et une réduction des besoins en fonds de roulement.

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La dette nette portant intérêts a toutefois atteint Rs 16,6 milliards, sous l'effet notamment des besoins en fonds de roulement liés à la croissance des activités textiles en Inde et de l'acquisition de Roswell Hospital à Kampala, en Ouganda. Le ratio d'endettement est néanmoins resté stable à 29,4 %.

Sur le plan opérationnel, les pôles Hôtellerie et Finance ont constitué les principaux contributeurs à la performance du trimestre. Dans l'hôtellerie, Sunlife a bénéficié de la hausse des tarifs moyens. Chez Riveo, les deux principaux complexes ont été pleinement opérationnels durant la période. Le Four Seasons Resort Mauritius at Anahita a contribué aux résultats sur l'ensemble du trimestre après sa rénovation, tandis que le Shangri-La Le Touessrok a enregistré une progression de son taux d'occupation et de son tarif moyen. Riveo a ainsi atteint l'équilibre.

Dans la Finance, BNI Madagascar a profité de la hausse des revenus bancaires, de l'amélioration des marges et de conditions de financement plus favorables. Les résultats ont également intégré une reprise de provision pour pertes de crédit attendues. Bank One a, de son côté, apporté une contribution en hausse.

Les activités Santé à Maurice et en Ouganda ont également progressé. Les investissements dans le réseau hospitalier et les services de diagnostic ont permis d'augmenter les capacités et d'élargir l'offre de soins. Dans l'Immobilier, les ventes à Ferney Farm Living et la hausse des revenus locatifs d'Evolis, liée à l'extension de son portefeuille d'actifs, ont soutenu les résultats.

Les performances ont toutefois été plus contrastées dans les deux autres pôles. Dans le Textile, les activités Woven en Inde ont maintenu leur croissance, mais les incertitudes entourant le renouvellement de l'AGOA ont continué de peser sur le carnet de commandes dans la région. Les restructurations en cours et la contribution plus faible de la coentreprise à Madagascar ont également affecté la rentabilité du pôle.

Dans l'Agro, la contribution réduite de Miwa Sugar, la baisse des volumes en Tanzanie et les prix moins favorables au Kenya ont pesé sur les résultats. Alteo a néanmoins maintenu une performance globalement stable, soutenue par une meilleure récolte et les avancées du projet Anahita Beau-Champ.