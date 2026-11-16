Congo-Brazzaville: L'issue prévisible

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Avant même qu'elle se referme, la COP31 organisée à Antalya, en Turquie, connaît d'ores et déjà la destination des prochaines retrouvailles. Ce sera l'Éthiopie, pays célèbre pour son histoire particulière, dont la capitale Addis-Abeba abrite le siège de l'Union africaine.

Les parties se préparent désormais à s'y retrouver du 8 au 16 novembre 2027 pour débattre, et encore débattre, des effets du changement climatique. Pour, une fois de plus, répéter le message dominant des précédentes Conférences des Parties : mobiliser les moyens pour passer enfin des déclarations aux actes.

En raison des réticences coutumières des pays industrialisés, à l'évidence riches parce que disposant surtout de mécanismes de financement, mais figurant toujours en tête de liste des plus grands pollueurs de l'environnement, l'on pourrait dire que les COP se suivent et se ressemblent

A titre d'exemple, plus d'une décennie après la mémorable COP21, marquée par l'adoption, le 12 décembre 2015, de l'Accord de Paris, le silence des donateurs potentiels face aux besoins exprimés demeure assourdissant. Pour Ban Ki-Moon, alors secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, ce texte était un « succès monumental pour la planète et ses habitants ». Puis plus rien !

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Les pays les moins pollueurs ont beau prendre les dispositions en faveur de la préservation des forêts, ils ne reçoivent aucune garantie que leurs efforts seront récompensés. Mais ils ne baissent pas les bras, convaincus que chaque jour, le monde prend davantage conscience de la nécessité d'agir avant que le pire n'arrive.

Le lancement, le 6 novembre dernier, par les plus hautes autorités congolaises de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement participe de cette détermination à ne pas lever le pied.