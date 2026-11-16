Congo-Brazzaville: Infrastructures et aménagement - Renforcer l'expertise des architectes dans les politiques publiques

« Face aux défis de l'urbanisation, de la modernisation de nos villes, votre expertise doit pleinement contribuer à la conception et à la réalisation des projets structurants de notre pays », a déclaré le vice-Premier ministre, Jean-Jacques Bouya, ouvrant les travaux de l'assemblée générale inaugurale de l'Ordre des architectes du Congo, le 14 novembre à Brazzaville.

Devant les membres de l'Ordre des architectes du Congo et des étudiants en architecture de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, le message du vice-Premier ministre, chargé de la Coordination des infrastructures de développement et de l'Aménagement du territoire, Jean-Jacques Bouya, a été clair : « Construire davantage est une nécessité mais construire mieux est une responsabilité ».

Et d'ajouter : « Notre ambition ne saurait se limiter à multiplier les ouvrages. Il nous appartient de penser nos villes, d'organiser nos territoires et de promouvoir les infrastructures durables, accessibles et adaptées aux réalités environnementales, économiques, culturelles de notre pays ».

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Pour ne laisser aucun architecte au bord de la route face aux défis à relever, le vice-Premier ministre a pris l'engagement, au non du gouvernement, de valoriser davantage les compétences nationales, évoquant l'importance d'une collaboration renforcée entre l'Ordre des architectes et le gouvernement. Cette collaboration doit permettre une meilleure implication des professionnels nationaux dans les projets publics et également d'encourager l'utilisation de « matériaux pour construire durablement et de manière fiable ». Il s'agit en réalité de promouvoir une architecture qui conjugue innovation, identité culturelle et développement durable, a-t-il souligné.

Un pacte de responsabilité

Selon Alain Symphorien Ndongo, président de l'Orde des architectes du Congo, la mandature 2026-2029 ouverte à l'occasion de cette assemblée générale inaugurale est un pacte de responsabilité et un engagement à être à la hauteur des attentes. « L'Ordre doit prendre toute sa place dans les réflexions et décisions qui façonnent l'aménagement de notre territoire, l'organisation de nos villes et la transformation de notre cadre de vie », a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, le partenariat avec les pouvoirs publics devrait davantage être consolidé. « Dans un Congo résolument engagé sur la voix du développement marqué par d'importants défis en matière de modernisation des infrastructures d'urbanisation et d'aménagement du territoire, la place de l'architecte doit être pleinement reconnue. Il doit être considéré comme un partenaire stratégique de l'Etat », a indiqué le président de l'Ordre des architectes, en précisant que l'architecte ne se limite pas à concevoir les bâtiments.

Les étudiants aussi

Au cours de la mandature qui vient de commencer, une attention particulière sera accordée aux étudiants en architecture, à en croire Alain Symphorien Ndongo. Ces derniers constituent, en effet, la relève et incarnent l'avenir de la profession. « Il est de notre devoir de les accompagner dès leur parcours de formation, de leur ouvrir des perspectives professionnelles concrètes et faciliter leur insertion dans le monde du travail », a-t-il assuré.

Les conclusions attendues

Les travaux de l'assemblée générale inaugurale de l'Ordre des architectes du Congo doivent être l'occasion de formuler des propositions concrètes pour accompagner les politiques d'aménagement du territoire et de développement des infrastructures. « L'avenir de nos villes, de nos territoires, ne se mesure pas au nombre d'ouvrages réalisés mais surtout à leur capacité à améliorer durablement la vie de nos concitoyens. C'est cette ambition que nous devons porter ensemble avec exigence, compétence et sens de l'intérêt général », a conclu le vice-Premier ministre, dans l'attente des recommandations utiles à la profession et au pays.