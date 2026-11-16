Congo-Brazzaville: Où nous mènera l'après 16 novembre ?

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À chaque date ses symboles, à chaque bataille ses acteurs et ses récits. Celle qui domine en ce moment précis les débats au sein de la grande famille francophone en est une ; elle se déroule à Phnom Pen, au Cambodge, où a lieu, ce 16 novembre, l'élection au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophone (OIF).

Quatre candidats sont en lice, parmi lesquels Louise Mushikiwabo. L'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, désignée en 2019, brigue un troisième mandat. En face d'elle Dacian Ciolos, ex-Premier ministre de Roumanie; Coumba Bâ, diplomate mauritanienne; et Juliana Amato Lumumba, plusieurs fois ministre dans son pays, la République démocratique du Congo (RDC).

De tous les concurrents de la Rwandaise, c'est avec la Rd-Congolaise que la succession à la fonction tant convoitée a pris l'allure d'une guerre interminable. La fille du héros national de la RDC, Emery Patrice Lumumba, pèse le poids de son histoire familiale mais aussi de son pays au sein de l'OIF, l'un des plus grands de l'organisation du fait de sa démographie.

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Bien sûr si la démographie était le critère essentiel, Kinshasa rempilerait à chaque échéance nominative ou élective. Le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo brandit aujourd'hui la menace de se retirer de la « grande » famille si la candidate soutenue par Kigali est réélue. Tout bien considéré, le terrible conflit dans l'Est de la RDC s'invite en diplomatie francophone au moment où les pourparlers de paix entre les deux parties piétinent.

Par le passé, la France, pays d'où l'OIF tire la dénomination adossée à sa langue en partage, arbitrait les hostilités. Et parfois de façon abrupte, difficile à digérer pour le ou les candidats écartés pour des raisons obscures. C'était naturellement une immense joie pour le favori de Paris : le Sénégalais Abdou Diouf préféré au Congolais Henri Lopes en 2002, la Haïtienne Michael Jean privilégiée en lieu et place du même Henri Lopes douze ans plus tard, en 2014. Chacun s'en souvient !

Cette fois-ci, le critère de désignation à l'instance suprême de l'OIF se fera par le vote. C'est donc une ouverture démocratique de laquelle, si l'on tient à l'institution, émergera le chanceux ou la chanceuse de la compétition sous les félicitations de ses rivaux et rivales pour sa " brillante " victoire.

Bien sûr, les défaites électorales sont souvent aigres. Cependant comme les fruits amers, la meilleure façon d'en atténuer l'aigreur est de les diluer un peu. C'est ici que l'expression « mettre un peu d'eau dans son vin » prend tout son sens. Car la vie est toujours plus forte que les déceptions. Il est certain qu'elle poursuivra son petit bonhomme de chemin au sein de l'OIF comme à l'extérieur après le 16 novembre.