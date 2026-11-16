Sénégal: Coopération Sénégal-Suisse - Bassirou Diomaye Faye veut renforcer les partenariats

En marge du 20e Sommet de la Francophonie, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, samedi 14 novembre 2026 à Phnom Penh, le vice-président de la Confédération suisse et chef du Département fédéral des affaires étrangères, Ignazio Cassis.

Les échanges ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans la formation professionnelle, la santé, l'économie et la gestion de l'eau.

Les deux personnalités ont d'abord salué la qualité des relations entre Dakar et Berne, bâties sur une longue tradition de confiance et des valeurs communes de paix, de dialogue et de respect du droit international. Elles ont ensuite passé en revue les différents axes de leur partenariat, avec la volonté de leur donner un nouvel élan.

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La formation technique et professionnelle figure parmi les secteurs prioritaires. Le chef de l'État a notamment manifesté son intérêt pour l'expertise suisse, reconnue dans ce domaine, afin de mieux préparer la jeunesse sénégalaise aux métiers porteurs et aux besoins de l'économie. La coopération scientifique et médicale, le développement des échanges économiques et les investissements privés suisses au Sénégal ont également été abordés.

La gestion de l'eau ainsi que les questions de paix et de sécurité ont aussi figuré au menu des discussions.

Au cours de cette rencontre, Bassirou Diomaye Faye a présenté les réformes engagées par son gouvernement pour offrir aux investisseurs un environnement stable, transparent et prévisible. Il a également réaffirmé l'ambition du Sénégal de renforcer la formation de sa jeunesse et de développer les compétences nécessaires à la transformation de son économie.

Cette audience s'inscrit dans la volonté du Sénégal de diversifier ses partenariats et de consolider sa coopération avec des pays disposant d'une expertise dans des secteurs stratégiques. L'objectif affiché est de faire de ces relations un levier de création d'emplois, d'amélioration des services de santé et de développement économique.