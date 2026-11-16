Sénégal: 34 818 kits scolaires et d'hygiène menstruelle réceptionnés

Le gouvernement du Sénégal, dans sa volonté de lever progressivement les contraintes qui compromettent l'accès et le maintien des filles à l'école, a réceptionné, hier, un lot de 18.893 kits scolaires et de 15.925 kits d'hygiène menstruelle, dits « kits de dignité ». Ils sont destinés à 11 académies du pays, pour un montant de près de 500 millions de FCfa.

RUFISQUE - Dans une synergie d'actions et une démarche coordonnée, le ministre de l'Éducation nationale (Men), Moustapha Guirassy, et sa collègue de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités (Mifass), Marie Angélique Diouf, ont procédé, hier, au lancement de la remise des kits scolaires et d'hygiène. Cette action s'inscrit dans le projet « Maintien des filles à l'école », mis en oeuvre au titre du Projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel Plus (Swedd+), avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa).

« L'accès à l'éducation ne saurait être considéré comme une simple inscription dans un établissement scolaire, mais suppose également que chaque enfant, fille comme garçon, puisse apprendre dans des conditions dignes, favorables et sécurisées, et poursuivre son parcours scolaire jusqu'à son terme », souligne M. Guirassy. Malgré les progrès enregistrés dans le système éducatif, le ministre reste conscient que de nombreuses filles, particulièrement celles issues des familles les plus vulnérables, demeurent confrontées à des difficultés susceptibles de perturber leur scolarité : « précarité économique, insuffisance de fournitures scolaires, difficultés liées à la gestion de l'hygiène menstruelle, stéréotypes de genre, violences et autres facteurs de vulnérabilité », énumère-t-il. Selon lui, ces obstacles appellent des réponses coordonnées, notamment à travers la mutualisation des efforts avec le Mifass. Sa conviction est claire : « aucune fille ne devrait voir son parcours scolaire compromis en raison de sa situation économique ou de difficultés liées à sa santé et à son hygiène menstruelle ».

Une rubrique dédiée à l'achat de kits sanitaires

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La ministre de la Famille, qui a exercé pendant 16 ans dans le milieu scolaire en qualité de professeure et de directrice des études, s'est montrée particulièrement sensible à ces obstacles pédagogiques. « Beaucoup de filles quittent l'école parce que leurs parents n'ont pas les moyens, en début d'année, de leur acheter les fournitures scolaires », déclare-t-elle. En tant que mère, elle relève que l'autre facteur de vulnérabilité demeure la période des menstruations, notamment en raison de la gêne ressentie, des risques d'infection et du manque de concentration. « La jeune fille qui voit ses règles en pleine classe éprouve même de la gêne à se lever pour sortir. Elle préfère rester assise, mais n'écoute plus et ne suit plus le cours », estime-t-elle.

La ministre a tenu à porter un plaidoyer auprès de son collègue de l'Éducation nationale. « Il faut, dans le budget des écoles et dans les dotations accordées, qu'il y ait une rubrique spécifique pour l'achat de kits sanitaires », plaide-t-elle. Elle insiste également sur la nécessité de prévoir, dans les infirmeries scolaires, une réserve de kits sanitaires afin de permettre aux filles de vivre sereinement cette période et de suivre correctement leurs cours.

Avec ces lots de 15.925 kits d'hygiène menstruelle et de 18.893 kits scolaires destinés à 11 académies, les deux ministères s'attendent à garantir : un ciblage rigoureux, transparent et équitable, fondé sur des critères objectifs de vulnérabilité ; une traçabilité intégrale du processus de distribution ; un accompagnement par des actions de sensibilisation à la santé menstruelle, menées avec les Ong, les enseignants, les parents et les relais communautaires ; ainsi qu'un suivi et une évaluation de l'impact réel de cette initiative sur le maintien des filles à l'école.