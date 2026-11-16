Afrique de l'Ouest: Marchés carbone - L'Alliance ouest-africaine veut positionner la sous-région au coeur de ce mécanisme

Seize États membres de l'Alliance ouest-africaine sur les marchés carbone et la finance climat ont célébré dix années de coopération et défini leurs nouvelles ambitions.

Face à l'insuffisance des financements climatiques, la sous-région ambitionne de faire des marchés carbone un levier stratégique pour mobiliser des ressources, accélérer la transition écologique et financer ses engagements climatiques.

En marge de la Cop31, qui se tient à Antalya, en Türkiye, du 9 au 20 novembre, les 16 États membres de l'Alliance ouest-africaine sur les marchés carbone et la finance climat se sont réunis hier pour dresser le bilan de dix années d'existence de cette structure régionale et réfléchir à ses perspectives. Créée en 2016, l'Alliance est née d'un constat : une grande partie des engagements pris par les pays ouest-africains dans le cadre de leurs Contributions déterminées au niveau national (Cdn) reste tributaire de financements extérieurs.

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« À titre d'exemple, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) estime à environ 294 milliards de dollars les besoins de financement nécessaires à la mise en oeuvre des Cdn de la sous-région d'ici à 2030. Or, entre 2019 et 2022, nos États n'ont mobilisé qu'environ 3,3 milliards de dollars sur les 82,7 milliards FCfa requis pour financer la composante conditionnelle de leurs Cdn, soit moins de 5 % », a déploré Ousmane Fall Sarr, coordonnateur de l'Alliance.

Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'aide publique au développement connaît un recul. Elle a ainsi diminué de 23 % en 2025, selon les données évoquées par le coordonnateur. « Les dons et les prêts concessionnels ne suffiront donc pas à combler le déficit de financement. C'est là que les marchés carbone prennent tout leur sens. Ils constituent aujourd'hui l'un des rares mécanismes capables d'attirer, à grande échelle, des capitaux privés vers l'action climatique en Afrique.

Les opportunités sont réelles », a-t-il estimé. L'Afrique de l'Ouest dispose déjà d'acquis dans ce domaine. « Au total, 64,7 millions de tonnes de crédits carbone ont été émises dans nos pays et 343 projets ont été enregistrés sur le marché de l'union, dont 42 millions de tonnes issus de projets qui lui sont propres », a indiqué Ousmane Fall Sarr.

Derrière ces chiffres, a-t-il souligné, se trouvent des communautés, notamment des femmes et des familles, dont les conditions de vie et la santé bénéficient des retombées de ces projets. Toutefois, l'accès aux marchés carbone n'est pas automatique. Il suppose la mise en place de cadres réglementaires solides, de systèmes crédibles et de crédits répondant à des exigences élevées d'intégrité. « Seuls les pays dotés de ces dispositifs pourront véritablement tirer profit de ces marchés. Aucun de nos États ne peut relever seul ce défi. Mais ensemble, nous pensons y arriver », a soutenu le coordonnateur.

Dix ans de construction et de coopération régionale

L'idée de mettre en place une telle structure a émergé en 2016. Dix ans plus tard, l'Alliance s'est progressivement imposée comme une institution régionale reconnue. Son évolution s'est articulée autour de trois grandes étapes, selon Ousmane Fall Sarr. De 2017 à 2019, les efforts ont porté sur la structuration, la mise en place de sa gouvernance, la constitution de son réseau de points focaux et l'établissement de mécanismes de coopération.

Entre 2020 et 2024, l'accent a été mis sur la préparation des pays membres à la mise en oeuvre de l'article 6 de l'Accord de Paris, à travers le renforcement des capacités, les échanges d'expériences entre pairs et l'assistance technique aux États. Depuis 2024, l'Alliance est entrée dans une nouvelle phase, consacrée à la mise en oeuvre concrète des activités, avec un accompagnement renforcé au niveau de chaque pays membre.

Prenant la parole au nom du ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique, Cheikh Ndiaye Sylla a salué les dix années d'engagement de l'alliance. « C'était un pari difficile. Mais depuis sa création, elle a contribué à renforcer les capacités de nos États, à faciliter le partage d'expériences et à promouvoir une approche régionale des enjeux liés aux marchés carbone. Des projets ont émergé et des financements ont été mobilisés », a-t-il souligné. Pour lui, l'adoption de la Déclaration de Pointe-Sarène, en mai 2025, au Sénégal, illustre la volonté collective des États ouest-africains de franchir une nouvelle étape dans leur coopération. Cette déclaration repose sur dix engagements, portant notamment sur le renforcement des capacités nationales, l'harmonisation des cadres régionaux et le développement d'une plateforme commune de coopération sur les marchés carbone. Pour Cheikh Ndiaye Sylla, ces mécanismes représentent également une opportunité pour le Sénégal de diversifier ses sources de financement et de mobiliser des ressources supplémentaires en faveur de l'action climatique.