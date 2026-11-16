Sénégal: Économie sociale et solidaire - Vers la signature d'une convention-cadre entre le Sénégal et l'Espagne

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales dans le domaine de l'économie sociale et solidaire (Ess), l'Espagne et le Sénégal se projettent dans une perspective de partenariat portant sur la migration circulaire, la finance éthique, l'agriculture et le modèle coopératif, l'économie circulaire et le recyclage.

Le Sénégal et le Royaume d'Espagne entendent dynamiser davantage leur partenariat en matière d'économie sociale et solidaire. Une délégation espagnole, conduite par la secrétaire d'État à l'Économie sociale et solidaire, Maria Amparo, a été reçue, le jeudi 12 novembre, par le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione, dans son bureau. Cette visite de travail et d'amitié s'inscrit, selon le ministre, dans la continuité directe de la résolution des Nations unies (A/Res/77/281), portée par le Sénégal, l'Espagne, le Chili et la France, érigeant l'économie sociale et solidaire en pilier du développement durable. Elle fait également suite, souligne-t-il, aux démarches entamées lors des précédentes visites de la ministre espagnole au Sénégal, notamment à l'occasion du Forum africain de l'Économie sociale et solidaire (Fora'Ess 2026), organisé à Dakar, au cours duquel des perspectives clés avaient été dégagées avec le Premier ministre.

Le ministre Alioune Dione annonce que les travaux actuellement menés avec la Direction de la coopération espagnole donneront lieu à un mémorandum. « Ce document sera transmis aux services diplomatiques pour établir une convention-cadre bilatérale », annonce-t-il. D'après lui, plusieurs points liés à l'insertion socioprofessionnelle constitueront les enjeux centraux de ce partenariat, notamment la question de la migration circulaire. « Face au contexte préoccupant marqué par l'immigration irrégulière vers l'Espagne, les pouvoirs publics entendent mobiliser l'économie sociale et solidaire », estime-t-il.

Sur ce point, Dr Dione demeure persuadé que la mise en place d'un mécanisme de migration circulaire constitue une opportunité durable pour répondre au défi de l'emploi des jeunes.

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Outre cet aspect, cette coopération portera sur la finance éthique, l'économie circulaire, notamment le recyclage des déchets en collaboration avec le Promoged, et surtout sur le domaine agricole, à travers les coopératives agricoles. Sur ce dernier point, le ministre souhaiterait un transfert d'expérience du modèle espagnol. « Près de 80 % de la production agricole en Espagne est réalisée par des coopératives. Nous avons discuté avec la partie espagnole pour appuyer le ministère dans le cadre de la mise en place de fermes intégrées d'économie de subsistance », a-t-il affirmé. Le ministre a annoncé que l'ensemble de ces axes d'action structurera la nouvelle feuille de route.