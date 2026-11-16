Afrique du Nord: L'Ambassadeur de Palestine au Maroc visite le siège de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à Rabat

14 Novembre 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

L'ambassadeur de l'État de Palestine au Maroc, Thaer Abubaker, a visité, vendredi à Rabat, le siège de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif où il a pris connaissance de plusieurs programmes et projets mis en oeuvre par l'Agence à Al-Qods, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods.

A l'entame de cette visite, la première du genre depuis sa prise de fonctions au Royaume, M. Abubaker a parcouru l'exposition permanente du Comité Al-Qods, relevant de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI), et a découvert les oeuvres exposées dans le pavillon palestinien, indique un communiqué de l'Agence.

Il a également visité le pavillon diplomatique qui abrite des documents et des photographies retraçant les principales étapes de l'histoire du Comité Al-Qods depuis sa création en 1975 à l'initiative de feu Sa Majesté le Roi Hassan II.

S'exprimant lors de sa rencontre avec le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, M. Abubaker a fait part de l'estime et de la gratitude des Palestiniens et de leurs dirigeants aux rôles joués par l'Agence, en sa qualité de bras exécutif du Comité Al-Qods, dans le soutien à la résilience des Maqdessis et à leurs institutions.

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Il a, de même, souligné l'importance pour l'Agence de poursuivre son action à l'avant-garde des institutions internationales soutenant Al Qods, saluant son engagement dans le processus de transition numérique afin d'atteindre l'efficacité requise, « conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, visant à préserver le cachet historique et religieux de la Ville Sainte ».

De son côté, M. Cherkaoui a mis l'accent sur l'engagement de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à mettre en oeuvre les Hautes Instructions Royales pour poursuivre ses missions de soutien à Al-Qods et à ses habitants en toutes circonstances, à travers l'exécution de programmes et de projets concrets ayant un impact positif sur la vie de la population.

La visite a été couronnée par la remise du bouclier d'argent de l'Agence à l'ambassadeur palestinien, « en signe de reconnaissance pour le soutien palestinien à cette institution à tous les niveaux », conclut le communiqué.

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