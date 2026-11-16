Maroc: Karim Medrek - Le Maroc entend poursuivre sa politique étrangère fondée sur la constance de ses principes, le pragmatisme et la diversification de ses partenariats

Face aux profondes mutations qui redessinent les équilibres géopolitiques internationaux, le Maroc entend poursuivre sa politique étrangère fondée sur la constance de ses principes, le pragmatisme et la diversification de ses partenariats, a souligné l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Royaume de Suède, Karim Medrek.

Lors d'une conférence, jeudi, devant des étudiants de l'Université de Stockholm, M. Medrek a exposé les principaux fondements de la politique étrangère du Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Celle-ci, a-t-il expliqué, repose sur un équilibre entre fidélité aux principes, réalisme diplomatique, ouverture sur le monde et élargissement continu des partenariats.

La diplomatie marocaine s'articule autour de trois espaces complémentaires : le voisinage immédiat du Royaume, ses différents espaces d'appartenance africain, arabo-islamique et euro-méditerranéen, ainsi que ses relations avec les grandes puissances et les partenaires internationaux, a relevé l'ambassadeur, notant que la défense de l'intégrité territoriale du Royaume demeure une priorité centrale de l'action diplomatique marocaine.

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L'ambassadeur a rappelé dans ce contexte la place de l'Initiative marocaine d'autonomie, présentée par le Royaume comme une base sérieuse et crédible afin de parvenir à une solution politique définitive au différend régional artificiel autour du Sahara marocain, rappelant la séquence du 30 octobre dernier au sein du Conseil de sécurité et la fin du mandat de la MINURSO.

L'ambassadeur a également mis en lumière la montée en puissance de la diplomatie économique, devenue un levier essentiel de l'action extérieure du Maroc. Celle-ci vise notamment à renforcer l'attractivité du Royaume, à encourager les investissements et à consolider son positionnement en tant que plateforme stratégique reliant l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient.

Au sujet du continent africain, M. Medrek a évoqué les initiatives Royales destinées à promouvoir l'intégration régionale, la coopération Sud-Sud et le développement partagé. Parmi les projets structurants figurent le gazoduc Afrique-Atlantique Nigeria-Maroc, ainsi que l'Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Ces projets, a-t-il relevé, traduisent l'ambition du Maroc de contribuer à l'émergence de solutions concrètes aux défis économiques et infrastructurels du continent.

Abordant les enjeux de sécurité internationale, le diplomate marocain a réaffirmé l'engagement du Royaume en faveur de la paix, de la stabilité régionale et de la lutte contre le terrorisme. Il a également souligné l'attachement du Maroc à un multilatéralisme constructif, fondé sur le dialogue, le respect du droit international et le règlement pacifique des différends.

M. Medrek a insisté sur l'importance de la négociation, de la confiance et de la crédibilité comme fondements de relations internationales durables. Il a enfin appelé les jeunes étudiants à faire du dialogue, de l'écoute et de la compréhension mutuelle des principes essentiels pour appréhender les défis d'un monde en constante évolution.

Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement d'une série d'échanges avec les institutions académiques suédoises, après une première conférence tenue à l'Université d'Uppsala. À travers ces initiatives, le Maroc cherche à renforcer la compréhension de ses orientations stratégiques, tout en favorisant un dialogue direct avec les jeunes suédois sur les grands enjeux internationaux.