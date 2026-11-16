Maroc: Chambre des représentants - La majorité souligne la priorité accordée aux équilibres financiers et à la justice sociale dans le PLF 2027

Les groupes de la majorité à la Chambre des représentants ont affirmé, vendredi, que le Projet de loi de finances (PLF) de 2027 place la préservation des équilibres des finances publiques et le renforcement de la justice sociale au coeur de ses priorités, à travers le rétablissement du pouvoir d'achat, l'élargissement de la protection sociale, ainsi que le soutien à l'emploi et la réduction des disparités territoriales et sociales.

Lors d'une séance plénière consacrée à la discussion du PLF 2027, la majorité a salué plusieurs mesures fiscales prévues par le projet, relevant que l'enjeu consiste à traduire les choix du gouvernement en résultats concrets dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'emploi et de l'investissement.

Dans ce sens, le groupe Socialiste a noté que le PLF 2027 s'inscrit dans une approche privilégiant les équilibres des finances publiques, sur la base d'hypothèses réalistes et responsables tablant sur un taux de croissance de 3,7%, un déficit budgétaire limité à 3% et un endettement de 66,9% du produit intérieur brut (PIB), considérant qu'il s'agit « d'engagements de nature à confirmer les perspectives de stabilité des finances publiques ».

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Le groupe a indiqué que la préservation de la classe moyenne et du pouvoir d'achat constitue un pilier essentiel de la stabilité, rappelant l'effort financier consenti par l'Exécutif pour maintenir la stabilité des tarifs de l'eau et de l'électricité pour les citoyens et le tissu entrepreneurial, à travers le soutien à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE).

De même, il a fait part de sa satisfaction de la création de six sociétés régionales d'agrégation et de commercialisation dans les grands bassins agricoles, ainsi que de la mise en oeuvre d'une réforme globale des circuits de commercialisation des viandes et des poissons et du système d'approvisionnement et de distribution.

À cet égard, le groupe s'est félicité de l'objectif visant à « lutter contre toutes les formes de monopole, de concurrence préjudiciable et de multiplication des intermédiaires qui contribuent directement à la hausse des prix des denrées et produits de première nécessité ».

Pour sa part, le groupe Authenticité et Modernité a affirmé que le PLF 2027 revêt une importance politique et constitutionnelle particulière, en tant que premier projet de loi de finances du nouveau gouvernement, saluant sa capacité à « présenter et mettre en oeuvre une offre politique, économique et sociale à même de réaliser des avancées qualitatives en matière de développement inclusif et durable et de justice territoriale ».

Le groupe a expliqué que l'Exécutif a placé au premier rang de ses priorités le rétablissement du pouvoir d'achat, la consolidation des fondements de l'État social et la généralisation de la protection sociale, à travers des mesures visant notamment à renforcer le pouvoir d'achat des citoyens, à garantir l'accès aux services sociaux essentiels et à assurer aux jeunes un enseignement, une formation et un emploi décent, pour préserver la dignité et garantir des conditions de vie dignes à l'ensemble des citoyens.

Ces priorités portent également, selon le groupe, sur la mise à niveau des territoires et la réduction des disparités territoriales, via la mise en oeuvre de la nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré et l'accélération du déploiement de la régionalisation avancée, ainsi que sur le renforcement de la sécurité hydrique, alimentaire, énergétique et numérique et de la production agricole.

Elles visent aussi à bâtir une économie capable de financer les ambitions sociales et de souveraineté du Maroc, tout en garantissant la soutenabilité et les équilibres des finances publiques.

« Notre examen du projet de loi de finances repose sur une conviction politique profonde selon laquelle la réussite de l'action gouvernementale se mesure à sa capacité à répondre aux aspirations des citoyens, à réduire les disparités sociales et territoriales, à préserver la dignité des citoyennes et des citoyens et à renforcer leur confiance en l'avenir », a rappelé le groupe Authenticité et Modernité.

De son côté, le groupe Istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme s'est félicité des mesures prévues par le PLF 2027 en faveur du développement de l'action sociale de proximité, de la protection de l'enfance et de la prise en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Il a fait remarquer, à cet égard, que près de 1,4 million de personnes bénéficient des programmes sociaux, considérant qu'il s'agit « d'efforts qui nécessitent d'être poursuivis et renforcés avec le gouvernement actuel, notamment dans le monde rural et les zones les plus vulnérables ».

Le groupe a estimé que la protection de la famille devrait devenir une politique publique intégrée, associant protection sociale, éducation, santé, logement, culture, médias et encadrement religieux et éducatif.

En outre, il a mis en avant l'engagement du gouvernement en faveur du soutien aux jeunes, du renforcement de la solidarité intergénérationnelle et de l'accompagnement des familles prenant en charge leurs parents et les personnes âgées, jugeant que « ces mesures constituent un investissement dans l'autonomie familiale et la cohésion sociale ».

S'agissant de l'identité nationale, le groupe a réaffirmé son attachement aux langues Arabe et Amazighe, en tant que langues officielles de l'État et composantes de l'identité nationale, saluant la création d'un compte spécial destiné au financement de la mise en oeuvre du caractère officiel de l'Amazighe, doté d'une enveloppe d'un milliard de dirhams, ce qui « permettra de renforcer sa présence dans les administrations et les services publics, ainsi que dans les domaines de la communication, des services et de la culture ».

Quant au groupe Constitutionnel démocratique et social, il a réaffirmé son engagement à soutenir l'orientation sociale qui mise sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens, exprimant « sa confiance dans cette expérience gouvernementale et dans sa conscience des difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens et des charges supportées quotidiennement par les familles ».

Le groupe a insisté sur l'importance de l'orientation annoncée vers la révision et la simplification des critères de calcul de l'indice utilisé pour déterminer l'éligibilité à l'aide sociale, ainsi que le passage progressif à la prise en compte des revenus des ménages comme principal critère d'éligibilité, afin de faire de la protection sociale un droit effectif et non une simple inscription administrative.

Il a aussi estimé que les initiatives et mesures proposées par le PLF traduisent « une volonté sincère d'opérer le changement concret attendu, tant sur le plan pratique que sur le terrain », ajoutant que de nombreux projets et stratégies programmés, en cours de réalisation ou faisant l'objet d'investissements échelonnés, dépassent, par leur portée, la durée d'un seul mandat gouvernemental et constituent, dans leur ensemble, des passerelles assurant la continuité et l'accumulation des réalisations.

Pour sa part, le groupe du Progrès et du Socialisme a salué « la volonté gouvernementale de généraliser la couverture médicale et de garantir la qualité des services, en accordant la priorité à l'hôpital public, tout en mettant fin à l'absorption par le secteur privé de la santé de plus de 90% des dépenses des caisses de couverture médicale ».

Il s'est félicité « des premiers signes manifestés par le ministère de l'Éducation nationale en matière d'écoute, de participation et de dialogue, en préparation des réformes nécessaires à l'amélioration de l'école publique et de la formation professionnelle ».

Le groupe a exprimé son souhait de voir les nouvelles approches gouvernementales se traduire par des résultats tangibles en matière d'assainissement du climat des affaires, de soutien aux entreprises, de lancement d'une dynamique d'investissement et d'industrialisation, de lutte contre le décrochage scolaire et d'intégration des millions de personnes ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation.

En outre, il a insisté sur la nécessité de créer un million d'emplois effectifs et de soutenir l'accès au logement.

Le groupe a toutefois relevé que « les mesures qui nécessiteront près de 62 milliards de dirhams supplémentaires ne résoudront pas tous les problèmes en une seule année, mais reflètent une volonté politique et traduisent un effort financier appréciable, qui doit se poursuivre au cours des cinq prochaines années « .