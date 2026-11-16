Sénégal: Badara Gaye, jeune diabétique - 'Le diabète ne doit pas être un frein à nos ambitions'

Dakar — Diagnostiqué diabétique en 2004 alors qu'il était encore adolescent, Badara Gaye a dû apprendre à vivre avec une maladie qu'il avait du mal à accepter au début.

Devenu vice-président de l'Association des jeunes diabétiques de Dakar, il met à profit son expérience et son engagement pour briser la stigmatisation et encourager les jeunes atteints de diabète à ne pas renoncer à leurs ambitions.

La maladie n'a pas eu raison de ses projets. Technicien supérieur de laboratoire, étudiant à la Faculté des sciences et techniques et professionnel en activité, Badara Gaye revendique un parcours qui témoigne, selon lui, de la possibilité de mener une vie épanouie.

Mais derrière cette volonté de poursuivre ses rêves se cache une histoire faite de découvertes, d'interrogations et d'apprentissage.

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Tout commence en 2004. À l'époque, Badara était encore jeune et pratique régulièrement le sport, notamment l'athlétisme. Il se souvient de ses habitudes alimentaires après les séances sportives, lorsqu'il préférait les jus à l'eau. Des années plus tard, l'apparition de signes et un contrôle de sa glycémie révèlent une anomalie. Orienté vers l'hôpital Abass Ndao, il découvre alors qu'il est diabétique.

"Au début, j'avais du mal à comprendre. Je me disais que je ne pouvais pas être malade parce que je n'étais pas sédentaire et que je faisais du sport", raconte-t-il.

Cette découverte bouleverse ses représentations de la maladie. Il comprend progressivement que le diabète ne concerne pas uniquement les personnes sédentaires et qu'il impose une vigilance permanente, indépendamment du mode de vie.

Avec le temps, il apprend à vivre avec cette réalité et rejoint l'Association des jeunes diabétiques de Dakar. Une expérience qui transforme son rapport à la maladie. Au sein de cette organisation, il trouve non seulement un cadre d'échange, mais aussi un espace pour accompagner d'autres jeunes confrontés aux mêmes difficultés.

Son combat porte particulièrement sur la stigmatisation. Pour lui, le regard des autres peut constituer un obstacle supplémentaire à l'épanouissement des personnes vivant avec le diabète.

"La stigmatisation a une influence importante sur ce que nous pouvons réaliser dans notre vie", affirme-t-il, convaincu que la maladie ne doit ni définir une personne ni limiter ses perspectives professionnelles et sociales.

Toutefois, son témoignage met également en lumière les difficultés du parcours de soins. Il évoque notamment les longues attentes dans les structures sanitaires, particulièrement à l'hôpital Abass Ndao, qui finissent par décourager certains patients et les éloigner des rendez-vous médicaux.

À cela s'ajoute le coût des analyses biologiques, dont la répétition représente une charge pour les personnes aux revenus modestes ou ayant des contraintes professionnelles.

"Au début, les patients respectent les rendez-vous, mais à la longue, certains finissent par ne plus les honorer", regrette-t-il, alertant sur les risques de déséquilibre de la glycémie liés à un suivi irrégulier.

Malgré ces difficultés, Badara Gaye reste convaincu que l'éducation thérapeutique et l'accompagnement sont essentiels. Il invite les jeunes diabétiques à respecter leurs rendez-vous médicaux, à pratiquer une activité physique régulière et à surveiller leur alimentation.