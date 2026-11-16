Sénégal/Soudan: Eliminatoires CAN 2027 - Arrivée des Lions à Juba (FSF)

Dakar — L' équipe nationale de football du Sénégal est arrivée, samedi matin, à Juba (Soudan du Sud), où elle doit affronter lundi le Soudan en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2027, rapporte la Fédération sénégalaise de football (FSF).

La FSF indique que la délégation sénégalaise a atterri à Juba à 10 h 30 (heure locale), à bord d'un vol spécial.

Les Lions sont installés à l'hôtel Imperial, qui jouxte le stade de Juba, mentionne la source.

Aucune séance d'entraînement n'est programmée ce samedi, indique l'instance dirigeante, soulignant que la priorité est donnée à la récupération, après le match de jeudi et le voyage.

Selon la FSF, "les joueurs vont effectuer un réveil musculaire au niveau des installations de l'hôtel".

Le défenseur Nobel Mendy, blessé, est le seul absent du groupe n'ayant pas pu faire le déplacement.

Avec 7 points après trois journées, le Sénégal occupe la tête du groupe J. Les protégés du sélectionneur national Patrick Vieira affronteront le Soudan lundi 16 novembre à 13 h GMT (15 h heure locale), au stade de Juba.