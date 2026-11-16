Afrique: Mamadou Ndao Kane ou le combat d'une soixantaine d'années face au diabète

Dakar — Depuis 1967, Mamadou Ndao Kane fait face à une maladie chronique, le diabète, avec son lot de traitements, de privations alimentaires, de consultations, d'analyses médicales et de contraintes au quotidien afin de lutter contre les complications liées à la pathologie.

A travers son parcours, cet ancien éducateur thérapeutique au centre antidiabétique Marc Sankalé raconte une vie marquée par la maladie, mais aussi par la résilience, l'apprentissage et le soutien indéfectible de sa famille.

Tout a commencé il y a six décennies. Mamadou Ndao Kane découvre les premiers signes du diabète. Mais, faute de connaissances suffisantes sur la maladie, il ne mesure pas immédiatement les exigences de sa prise en charge. Il se tourne alors vers des traitements à base de racines, avant que son état ne nécessite une hospitalisation.

C'est à l'hôpital qu'il découvre une autre réalité de la maladie : l'insulinothérapie. Les injections deviennent une composante incontournable de son quotidien. "J'ai commencé à prendre de l'insuline matin, midi et soir", se souvient-il.

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Au fil des années, le malade apprend à composer avec les exigences de son traitement. Mais son parcours ne se limite pas à une expérience personnelle.

De 1976 à 2019, il travaille au Centre antidiabétique Marc Sankalé de l'hôpital Abass Ndao de Dakar où il exerce comme éducateur auprès des diabétiques.

À travers les conseils alimentaires, l'information sur l'insulinothérapie et la sensibilisation, il contribue à accompagner d'autres malades confrontés aux mêmes difficultés.

Pendant longtemps, explique-t-il, les recommandations se limitaient essentiellement à éviter le sucre, sans apporter suffisamment de précisions sur les autres aliments, notamment les céréales.

Les initiatives d'éducation engagées autour des années 1980 ont contribué, selon lui, à améliorer la compréhension du régime alimentaire adapté aux malades.

Malgré les efforts de sensibilisation, les complications peuvent finir par s'installer, particulièrement lorsque le diabète n'est pas correctement équilibré.

Avec l'âge et les années de maladie, Mamadou Ndao Kane a lui-même développé des problèmes cardiaques et rénaux. Son autonomie s'en trouve affectée et son suivi médical devient plus contraignant. Il doit désormais multiplier les consultations, notamment en cardiologie, et poursuivre différents traitements.

Le coût onéreux de la prise en charge

A cette épreuve sanitaire s'ajoute une difficulté financière considérable. Ses ordonnances peuvent atteindre près de 100 000 francs CFA par mois, selon ses estimations. Entre l'insuline, les seringues, les médicaments, les analyses et le régime alimentaire, entre autres, les dépenses pèsent lourdement sur son quotidien.

Dans ce combat de longue haleine, il peut toutefois compter sur ses proches. Les membres de sa famille l'accompagnent depuis les premières années de sa maladie, notamment en l'aidant à se procurer de l'insuline et les médicaments nécessaires.

"La famille a été le soubassement de ma prise en charge", confie-t-il avec reconnaissance. Un soutien qui se poursuit encore aujourd'hui et qui lui a permis de ne pas affronter seul les difficultés liées à sa maladie.

Fort de son expérience, l'ancien éducateur thérapeutique porte également un regard préoccupé sur le niveau d'information des populations. Il estime que les personnes âgées, mais aussi les plus jeunes, restent insuffisamment sensibilisées aux risques du diabète.

"La sensibilisation doit commencer dès le diagnostic et impliquer aussi bien le malade que son entourage. L'alimentation, l'activité physique, le suivi médical et l'observance du traitement constituent des piliers essentiels pour prévenir les complications", recommande Mamadou Ndao Kane.

La Journée mondiale de lutte contre le Diabète célébrée chaque 14 novembre a été décrétée en 1991 par la Fédération internationale du Diabète et l'Organisation mondiale de la Santé. Le 14 novembre est la date anniversaire du médecin canadien Frédérick Banting (1891-1941) qui a découvert l'insuline avec son confrère Charles Best en 1922. Elle est devenue une Journée officielle des Nations Unies en 2006 avec l'adoption d'une résolution.