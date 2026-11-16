Sénégal: Matam - Création d'une association de lutte contre les accidents de la route

Matam — Des citoyens ont porté sur les fonts baptismaux l'Association "Laawol Jam Woddata" (Le chemin le plus court est le chemin le plus sûr), une initiative visant à contribuer à la réduction des accidents de la circulation sur les axes nord et nord-est du Sénégal, à travers la sensibilisation des usagers et le plaidoyer auprès des pouvoirs publics.

"Cette initiative fait suite à la recrudescence des accidents mortels sur les axes reliant le Fouta, le Sénégal oriental et Dakar", a expliqué Mamadou Abdoulaye Dème, l'un des initiateurs de l'Association, lors de son assemblée générale constitutive organisée samedi à Matam.

Selon lui, l'organisation est née d'une plateforme de discussion mise en place depuis près d'un an par des citoyens préoccupés par la situation de la sécurité routière dans cette partie du pays.

L'Association entend mener des campagnes de sensibilisation auprès des automobilistes, des transporteurs, des conducteurs de Jakarta, des charretiers et des piétons.

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M. Dème a notamment insisté sur le respect du Code de la route, l'adaptation de la vitesse aux conditions de circulation et les dangers liés à l'utilisation du téléphone au volant ainsi qu'à la conduite en état de fatigue ou de somnolence.

"Laawol Jam Woddata" entend également plaider auprès des pouvoirs publics pour l'installation et l'entretien des ralentisseurs et des panneaux de signalisation.

La protection des usagers vulnérables figure aussi parmi ses priorités. À ce titre, M. Dème a préconisé l'utilisation de bandes réfléchissantes sur les charrettes afin d'améliorer leur visibilité pendant la nuit.