Afrique: Dak'Art 2026 - Des artistes en résidence pour tisser un récit commun des peuples africains

Dakar — Des artistes du Bénin, de la République Démocratique du Congo (RDC), du Maroc et du Sénégal sont en résidence artistique, à Dakar, dans le cadre des "Off de la 16ème Biennale d'Art africain contemporain (Dak'Art), en vue de tisser un récit commun des géographies et des peuples africains, a déclaré, samedi, la présidente du Fonds d'archives africain pour la sauvegarde des mémoires (FAASM), Ghaël Samb Sall.

"Lorsque des artistes venus du Bénin, de République Démocratique du Congo, du Maroc et du Sénégal interrogent ensemble nos collections, qu'il s'agisse des archives du Sénégal, de l'ancienne AOF ou des plaques de verre du Dahomey, ils tissent un récit commun de nos peuples et de nos géographies", a-t-elle dit, lors d'une visite de presse, en présence de l'ambassadeur de la RDC au Sénégal.

Axée sur le thème "(Anti) fragilité", la 16ème édition de la Biennale Dak'Art va se tenir du 19 novembre au 19 décembre. La République démocratique du Congo (RDC) est le pays invité d'honneur de cette édition.

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La fondatrice des Éditions et Résidences Vives Voix estime que cette démarche "touche au coeur même de ce que doit être notre souveraineté culturelle" laquelle d'après Mme Sall, s'épanouit dans "l'ouverture et le dialogue, portée par la capacité de chacun à garder son esprit critique, libre face aux dogmes, tout en demeurant solidement debout au sein de la communauté".

"Cette dynamique d'échange et de partage se déploiera tout au long des prochains jours autour de trois rendez-vous majeurs ici même, à la résidence", a t-elle promis.

L'ambassadeur de la RDC à Dakar, Christophe Muzungu, a annoncé la présence d'autres artistes congolais lors de la 16ème Biennale, tout en soulignant son importance terme d'exposition des oeuvres artistiques.

"Les artistes viendront pour nous expliquer leur magie, leur façon de faire et d'interpréter, car nos yeux et les leurs, ne disent pas la même chose", a soutenu le diplomate congolais.

De son côté, l'artiste plasticien béninois, Eric Mededa, a souligné l'importance de la restitution des oeuvres africaines se trouvant en Europe, tout en martelant sur la nécessité pour l'Afrique de se préparer pour les accueillir.

"C'est pour nous une obligation de préserver et de rendre à la génération à venir, tout cet héritage", a-t-il ajouté.

Gerrud Clédjo, artiste plasticien bénino-canadien a soulevé la question de la recherche d'informations sur ses origines, au travers d'une suite logique des tableaux, portant son propre alphabet.

"Je me suis rendu compte que l'Afrique a beaucoup de choses à raconter, mais il faut aller à la recherche de ces informations à la source, pour pouvoir les transmettre et impacter la nouvelle génération", a expliqué l'artiste.

Fondé en 2010, l'Espace de Résidences Vives Voix, a pour mission de relier la littérature, les arts plastiques et la recherche pour "porter un regard exigeant, complexe et souverain sur les territoires et sociétés africains".