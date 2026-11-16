Congo-Brazzaville: Congo-Russie - Un accord maritime en vue

La République du Congo s'apprête à conclure avec la Fédération de Russie un accord maritime en vue de faciliter l'escale des navires de guerre russes dans ses installations portuaires.

La signature du protocole d'accord a été envisagée au lendemain de la clôture du troisième Sommet Russie-Afrique tenu à Moscou, les 28 et 29 octobre, qui a réuni plusieurs délégations africaines dont celle du Congo. Le Sommet a abouti à quatre-vingt-douze accords et cinquante-quatre mémorandums dans les domaines de la formation, de la culture, de l'économie, du numérique, de l'énergie, de la santé, de l'intelligence artificielle, de la politique mais aussi de la défense.

Le contrat prévoit une procédure simplifiée de cinq ans pour l'escale des navires de guerre russes qui pourront accoster afin de se ravitailler, effectuer des réparations et assurer le repos de leurs équipages. Trois navires au maximum pourront simultanément pénétrer dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les ports du Congo, qui devront être informés dix jours à l'avance. Il faudra toutefois préciser la classe des navires, leurs dimensions principales, les objectifs et la durée de la visite ainsi que les fréquences radio utilisées.

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Cette coopération maritime entre le Congo et la Russie s'était déjà illustrée à Pointe-Noire, où le navire-école Perekop de la flotte russe avait accosté le 26 octobre dernier pour une visite de quatre jours. Douze élèves officiers congolais, étudiants à Saint-Pétersbourg, avaient embarqué pour une formation navale de plus d'un mois.

Ce partenariat qui s'annonce entre Brazzaville et Moscou vient réaffirmer la volonté des deux pays de renforcer leur coopération dans des domaines stratégiques de défense et de formation. Il entend démontrer « le partage d'expérience » annoncé par le président russe, Vladimir Poutine, et la « transformation des engagements en résultats concrets », demandée par le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, dans leurs discours respectifs à l'ouverture du forum entre la Russie et l'Afrique. Pour précision, le Cameroun est également concerné par ce protocole avec la Russie.