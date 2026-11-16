Congo-Brazzaville: Mannequinat - Sephora Ele ambitionne le sommet de la mode

Mannequin professionnel, la Congolaise Sephora Ele a partagé aux Dépêches de Brazzaville son parcours et abordé la place de ce métier dans l'industrie mondiale de la mode et dans son pays. Elle a profité de l'occasion pour encourager les jeunes qui rêvent du métier de mannequinat à croire en leur potentiel, tout en comprenant que la réussite repose sur la rigueur et un encadrement professionnel adapté.

Résidant au Congo, Sephora Ele participe aux concours de beauté régionaux. Sa trajectoire a pris un virage décisif lorsqu'elle a été découverte par Helena Kiss, qui a décelé en elle un potentiel pour le mannequinat, l'accompagnant depuis lors sous le label Lena Models Academy, la filiale de Lena management dédiée au domaine. C'est là qu'elle a découvert les exigences réelles de l'industrie de la mode. Elle a compris que derrière les défilés et les visuels, il y a un travail immense, des sacrifices, de la discipline et une constante recherche d'excellence.

Voyageant constamment à l'international pour ses engagements professionnels, Sephora Ele pose ses valises vers les grands hubs de la mode, notamment en France, en Angleterre et en Italie. Sur place, elle exerce son métier de mannequin en participant aux castings, aux séances photo, aux campagnes et aux défilés avant de revenir au pays. Ce mode de vie lui permet de développer son réseau international et de faire évoluer sa carrière tout en restant au Congo.

Son ouverture à l'international a véritablement démarré lors de son tout premier voyage à Nairobi, au Kenya, pour participer au concours Africa Next Super Model 2025, où elle a décroché la troisième place sur le podium continental. Avant cette étape internationale, elle était une jeune ambitieuse qui rêvait avant tout de devenir une femme accomplie. Sephora Ele poursuivait les études de droit dans l'objectif de devenir avocate, tout en étant une grande passionnée de culture profondément amoureuse de son pays. Elle était déjà engagée dans plusieurs causes qui lui tenaient à coeur, notamment l'émancipation de la femme congolaise et la valorisation des industries culturelles et créatives du Congo.

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Pour Sephora Ele, le mannequinat est un métier qu'on peut évidemment choisir par passion. «Mais pour parler sans langue de bois, c'est surtout une profession qui vous choisit. On peut avoir l'envie, mais il faut que le potentiel, la rencontre et l'opportunité se croisent. Lorsque cette voie s'est ouverte à moi, j'ai fait le choix conscient de lui dire "oui" et de m'y investir avec toute la rigueur possible. Mon ambition aujourd'hui est de me hisser au sommet de l'industrie mondiale, mais pas de manière isolée. Mon rêve est de contribuer activement à faire monter les autres talents de mon pays et de notre région, exactement comme on m'a tendu la main et qu'on l'a fait pour moi au départ», a-t-elle estimé.

La mode perçue comme une véritable industrie culturelle et créative

Concernant l'avenir de l'industrie de la mode au Congo, Sephora Ele dit qu'il faut changer le regard : la mode ne doit plus être perçue comme un simple divertissement, mais comme une véritable industrie culturelle et créative. Le Congo regorge de talents bruts créateurs, stylistes, photographes, mannequins, mais le maillon faible reste la structuration de la chaîne de valeur. Si on pouvait parvenir à organiser la filière, à investir dans la formation professionnelle et à créer des rendez-vous de mode d'envergure internationale à Brazzaville, l'impact serait immédiat.

La mode devient alors un levier d'attractivité touristique, un générateur d'emplois pour la jeunesse et une vitrine d'exportation pour le savoir-faire congolais. Mais il faut surtout avoir une plateforme d'envergure pour la promotion de la marque Congo. Cependant, le milieu de la mode est souvent perçu à travers le prisme du glamour, mais la réalité du terrain exige une résistance physique et mentale permanente. La première difficulté, a-t-elle poursuivi, réside dans l'extrême compétitivité et l'incertitude inhérentes à cette industrie.

Pour terminer, Sephora Ele a demande à la jeunesse congolaise de croire en ce qu'elle fait. «Entourez-vous de bonnes personnes et exigez l'excellence de vous-mêmes. Le Congo a tout ce qu'il faut pour briller. C'est à nous de travailler pour en faire une réalité chaque jour», a-t-elle déclaré.