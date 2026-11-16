Congo-Brazzaville: Gouvernance électorale - Les acteurs plaident pour un suivi des recommandations

L'association Avenir Nepad a organisé, en collaboration avec la fondation allemande Konrad adenauer stiftung, les 11 et 12 novembre, à Brazzaville, un séminaire-atelier portant sur « La gouvernance électorale en République du Congo : enjeux et perspectives ».

Plusieurs membres des institutions, des partis politiques, de la société civile et des médias ont débattu du cadre juridique et institutionnel des élections, du rôle des acteurs et du bilan des concertations politiques au Congo.

Le séminaire a constitué un cadre de concertation permettant de promouvoir une approche constructive et non partisane de la gouvernance électorale fondée sur le dialogue, le respect des droits humains, l'Etat de droit et la participation citoyenne. Il est intervenu dans un contexte marqué par les récents scrutins et à quelques mois des échéances électorales de 2027.

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Le premier axe des travaux, consacré au cadre juridique et institutionnel des élections, a été l'occasion pour Charles Etienne Boukaka, intervenant sur le sujet, de pointer du doigt le fichier électoral. Il a dénoncé une gestion où les listes sont établies à la hâte à l'approche des scrutins, ne prenant pas en compte les recensements administratifs effectués en amont. « Comment pouvons-nous aller vers la biométrie lorsque l'état civil et l'informatisation des administrations ne sont pas maîtrisés ? », s'est-il interrogé. Il a également plaidé pour une meilleure prise en compte des spécificités des personnes vivant avec handicap dans le processus de vote.

En ce qui concerne le second axe portant sur les parties prenantes engagées dans les processus électoraux, des inquiétudes ont été soulevées par le président du parti Mouvement républicain, Mélaine Destin Gavet Elengo. Dans ses propos, il a fustigé les inégalités persistantes entre les candidats, pointant du doigt le financement des campagnes et l'accès aux médias publics. Selon lui, il est difficile de parler de véritable démocratie lorsque les acteurs politiques ne disposent pas des mêmes armes pour défendre leurs programmes, appelant ainsi à une responsabilisation des citoyens, et que la transformation de la vie politique ne cesse de se reposer uniquement sur les partis.

Dans la même dynamique, Jean-Marie Bamokena, ancien cadre de l'administration territoriale, a mis en exergue la dérive « tribale » et le manque de démocratie interne au sein des formations politiques qui, selon lui, impactent directement la qualité de la gouvernance électorale.

Le coordonnateur d'Avenir Nepad, Etanislas Ngodi, quant à lui, a présenté le troisième axe, dédié au bilan des concertations politiques. En revenant sur les huit grandes rencontres qui ont jalonné la vie politique nationale entre 2009 et 2026, de Brazzaville à Djambala, en passant par Ewo, Dolisie, Sibiti, Ouesso, Madingou et Owando. Il a décrit une réalité paradoxale de ces événements. « Les mêmes préoccupations réapparaissent d'une élection à l'autre. Les textes semblent entreprendre un nouveau voyage, de ville en ville, sans que toutes les attentes trouvent leur traduction dans les faits », a-t-il déploré.

Des débats de 2009 sur la création d'une commission indépendante à ceux de Djambala en 2026 sur la biométrie et la diaspora ont été au centre de ce chapitre. Toutefois, des acquis réels ont été soulignés, à l'instar de la création de la Commission électorale nationale indépendante en 2016 et l'introduction du bulletin unique. Cependant, leur application reste, selon lui, entravée par des limites structurelles et des interrogations sur l'indépendance juridique et financière des organes.

Au sortir de ces deux jours de travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations opérationnelles. La mise en place d'un chronogramme de mise en oeuvre des recommandations issues des précédentes concertations a été souhaitée pour améliorer le système électoral. Les participants ont également plaidé pour le renforcement des capacités des acteurs, la garantie de l'équité dans l'accès aux médias et le financement des partis, ainsi que l'assainissement du fichier électoral. Les conclusions de ces assises feront l'objet d'un rapport final et d'une note de politique qui seront transmis aux institutions et aux partenaires.