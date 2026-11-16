Afrique: CAN 2027 - Aux Comores le Congo ne prend qu'un point mais retrouve son assise défensive

Les Diables rouges du Congo rapportent un point de Moroni, qu'il faudra absolument amender, mardi prochain, par une victoire lors du match retour face à l'équipe comorienne.

A Moroni, l'équipe de Claude Le Roy peut se targuer d'avoir retrouvé une assise défensive performante, vendredi après-midi, tout en reconnaissant que l'attaque comorienne n'était pas d'une grande dangerosité.

En sus d'une ligne Andzouana-Makosso, Mbemba-Andzouana solide, l'équipe a pu compter sur un Zinga attentif sur un bon centre (23e min), solide sur une tête à bout portant de Saïd (60e min) puis en réussite sur ce tir de Mohamed sur la barre (85e min).

En revanche, l'animation au milieu et en attaque a été déficiente. Sobres pour ne pas dire sommaires, les Congolais n'ont pas développé suffisamment de phases de jeu construites, et se sont procuré trop peu d'occasions franches. La première à la 43e minute, avec une percée d'Andzouana qui écarte pour Ndockyt qui centre pour Namboka, qui ne parvient pas à cadrer sa tête.

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Il faut attendre la 54e minute pour voir la première frappe cadrée du match et elle est congolaise : lancé à la limite du hors-jeu par Mazikou, Bassouamina, entré en lieu et place de Namboka à la pause, bute sur Pandore.

La frappe de Ndockyt détournée en corner puis la tête piquée dans la boîte mais repoussée par Pandore (88e min) seront les dernières et trop rares banderilles congolaises de ce match peu emballant.

Avec seulement deux points en trois matches, les Diables rouges sont derniers du groupe et condamnés à une série de victoires tout en comptant sur des faux-pas de ses adversaires pour conserver un espoir de qualification à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Mais l'espérance de résultats à courte échéance de doit pas faire perdre de vue l'essentiel : l'équipe nationale congolaise sort d'un long coma et la guérison ne peut pas s'obtenir en un claquement de doigt.

Les matches éliminatoires ne sont pas un laboratoire : les joueurs et systèmes de jeu doivent être préparés lors de stages et de matches amicaux, ce que le Congo ne fait pas ou prou : le dernier match amical de l'équipe A date de mars 2024, une éternité en matière de sport de haut niveau.

Lors de son précédent passage à la tête du Congo, qui s'était soldé par la dernière participation du pays en CAN, Claude Le Roy avait obtenu la tenue de stages de détection à Lisses et de matches amicaux.

Ainsi, il avait officié pour la première fois, en mars 2014, lors d'un match amical face à un club libyen, à Tunis. En composant sa première équipe-type (Mouyabi- I.Nganga, Moubio, Lépicier, Bissiki- Ndinga, Malonga-Binguila-Litsingi, Doré, Boukama Kaya), le technicien français avait posé l'ébauche de ce qui allait être, dans les mois suivants, l'équipe victorieuse de Calabar et Khartoum.

Dans le sport, comme dans beaucoup d'autres domaines, seul le travail paye.

Comores-Congo : 0-0

Congo : Zinga-Andzouana (Fernandez, 66e), Mbemba, Makosso, Mazikou-Hondermarck (Makoumbou, 46e), Ndockyt (I.Loemba, 90e), Makouta-Ikia Dimi, Namboka (Bassouamina, 46e), Bantsiele (Mboula, 66e).

Avertissements : Mbemba, 31e; Makosso, 82e; Mboula, 83e minute.