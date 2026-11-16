Congo-Brazzaville: Coopération militaire - Le Congo et la Russie veulent donner une autre dimension à leurs relations

En séjour de travail à Brazzaville, le représentant plénipotentiaire du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, le général Vladislav Kharchenko, accompagné de l'ambassadeur au Congo, Ilias Iskandarov, s'est entretenu le 13 novembre avec le ministre de la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou.

L'approfondissement de la compréhension commune entre les deux parties en vue de préparer la base d'une coopération future a été au coeur des échanges. La délégation de la Fédération de Russie a réitéré à la partie congolaise la nécessité de renforcer la coopération militaire entre les deux pays. « Aujourd'hui, nous avons réussi de faire un bel angle de nos travaux dans l'ensemble. La coopération se développe de la manière très active. La coopération militaire et technique a un potentiel très grand et nous avons défini la route de développement de ces actions pour l'avenir, pour que nous puissions préparer la base pour une coopération future », a expliqué le général Vladislav Kharchenko

Ilias Iskandarov, de son côté, pour cette première prise de contact avec le ministre de la Défense nationale, a rappelé la singularité des relations entre les deux Etats et entre les deux présidents. « Le Congo et la Russie ont des relations très séculaires depuis l'indépendance. Je me vois dans mon devoir de continuer d'accélérer cette coopération », a-t-il laissé entendre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A titre illustratif, la coopération militaire et technique entre la Fédération de Russie et la République du Congo s'inscrit dans une relation historique nouée dès mars 1964 et consolidée au fil des décennies. Les liens militaires reposent sur les accords de longue date, notamment la convention sur la coopération militaire et technique signée en juillet 2001 (Ratifiée par loi congolaise en mai 2005). Les deux pays actualisent régulièrement leur partenariat via des contrats et mémorandums. Par exemple, un mémorandum de coopération dans le domaine naval a été signé en novembre 2024, et des plans de développement de la coopération sont périodiquement validés lors des rencontres bilatérales de haut niveau.