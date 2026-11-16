Congo-Brazzaville: Gouvernance - L'exécutif renoue avec les séminaires gouvernementaux

Après plus de deux ans d'hibernation, le gouvernement vient de renouer avec sa série d'évaluations.

La particularité du huitième séminaire gouvernemental, le premier du nouveau quinquennat, est qu'il est consacré à l'examen de trois documents fondamentaux pour l'avenir du pays, à savoir le rapport d'évaluation du Plan national de développement (PND) 2022-2026, le projet de document stratégique Congo-vision 2063 et le projet du PND 2027-2031.

Les travaux de ce séminaire ont été lancés le 13 novembre, au Palais congrès de Brazzaville, par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Il a rappelé que la tenue de cette rencontre constitue une étape majeure dans le processus de consolidation du système national de planification et de définition des orientations stratégiques devant guider l'action publique au cours des prochaines années. « Les trois documents soumis à notre examen s'inscrivent dans une même logique de continuité et de cohérence de l'action gouvernementale. Le premier nous invite à porter un regard objectif sur le chemin parcouru. Le deuxième nous engage à définir le Congo que nous voulons construire à l'horizon 2063. Le troisième doit nous permettre de déterminer les priorités et les actions à mettre en oeuvre au cours des cinq prochaines années », a avancé le chef du gouvernement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'agissant du premier document à examiner, il a indiqué que le PND 2022-2026, adopté par la loi n°3-2022 du 14 janvier 2022, avait pour ambition de poser les fondements d'une économie forte, diversifiée et résiliente, capable de générer une croissance soutenue et inclusive. Il vise également à créer des emplois et à améliorer durablement les conditions de vie de la population. En cours de son exécution, il s'est avéré la nécessité d'adopter un programme 2024-2026 d'accélération de la mise en oeuvre du PND et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse.

« Au terme de sa période de mise en oeuvre, il est de notre responsabilité collective d'apprécier avec objectivité et lucidité les résultats obtenus au regard des objectifs initialement fixés. Cette évaluation doit nous permettre d'identifier les avancées enregistrées, mais également de comprendre les difficultés rencontrées, les insuffisances constatées et les facteurs ayant limité l'atteinte de certains résultats », a déclaré Anatole Collinet Makosso. Il a précisé que l'évaluation d'une politique publique doit constituer un instrument d'apprentissage collectif de redevabilité et d'amélioration de l'action gouvernementale.

Apporter des réponses concrètes aux défis structurels

Quant au projet de stratégie nationale de développement à long terme, dénommé Congo Vision 2063, son élaboration traduit, a expliqué le Premier ministre, la volonté du pays de se doter d'une perspective de développement dépassant les horizons des programmations quinquennales et les contraintes de gestion du court terme.

Il le considère comme un pacte pour le futur qui engage les générations présentes, montantes et futures dans une série de plans quinquennaux. « Il est attendu de nos échanges qu'ils permettent de nous assurer que le projet Congo-vision 2063 constitue véritablement un cadre stratégique fédérateur. Le développement d'une nation ne saurait se construire uniquement à travers une succession de projets et de programmes dictés par les circonstances conjoncturelles. Il exige une vision partagée, une direction clairement définie et une continuité dans les choix stratégiques », a-t-il expliqué.

Constituant le prolongement opérationnel des deux précédents documents, le PND 2027-2031 revêt, a-t-il dit, une importance particulière d'autant plus qu'il devrait être la première étape de mise en oeuvre de Congo-vision 2063. Ainsi, la responsabilité du gouvernement consiste à faire de ce plan un véritable instrument de transformation économique et sociale, et non un simple catalogue d'intentions ou une juxtaposition de projets sectoriels. « Le PND 2027-2031 devra apporter des réponses concrètes aux défis structurels auxquels notre pays demeure confronté, notamment la diversification de l'économie, l'insuffisance des infrastructures, les difficultés d'accès aux services sociaux de base, le chômage des jeunes et les contraintes de financement au développement », a-t-il souhaité.

Anatole Collinet Makosso a insisté, enfin, sur les trois exigences qui conditionnent la crédibilité et la réussite de cette démarche gouvernementale. Il s'agit, entre autres, de la synchronisation entre la vision 2063 et le PND 2027-2031 dans le respect des engagements avec les partenaires techniques et financiers ainsi que l'instauration d'une administration publique à la hauteur des ambitions gouvernementales. La troisième exigence étant le réalisme des choix et la discipline de l'exécution. « Nous devons tirer toutes les leçons des cycles passés, où les taux de réalisation sont demeurés faibles, en raison notamment de l'immaturité des projets, de la dispersion des crédits et de l'absence de suivi rigoureux. Le PND 2027-2031 devra donc rompre avec ces pratiques », a conclu le chef du gouvernement.