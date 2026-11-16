Afrique: Rallye Dakar 2027 au Maroc... La légende renoue avec ses origines !

Le désert a de la mémoire, et l'Afrique s'apprête enfin à reprendre ses droits. Vingt ans après avoir quitté ses terres originelles, le Dakar s'offre un retour aux sources aussi spectaculaire qu'inattendu.

Du 9 au 23 janvier 2027, le coup d'envoi de la saison W2RC prendra la forme d'une traversée transcontinentale d'envergure, amorcée sur les pistes du sud portugais dans la région d'Algarve entre Loulé et Faro, avant d'embarquer pour le continent africain où le Maroc servira d'arène impitoyable, pour s'achever au pied des remparts de Marrakech.

Revenir au Maroc, aux provinces du Sud du Royaume en l'occurrence, c'est réveiller des souvenirs intacts, retrouver la ferveur unique qui borde ces pistes mythiques et renouer avec la poésie brute des grands espaces.

Plus qu'une simple épreuve sportive, c'est un tête-à-tête intime avec l'immensité, un voyage où l'humain se retrouve face à lui-même sous le silence d'un ciel sans limites.

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Face à ce retour historique préparé dans un timing d'horloger, le patron de l'épreuve, David Castera, ne cache pas son émotion.

« Après 20 ans d'absence, c'est le grand retour du Dakar au Maroc. Nous avons fait ce choix parce qu'il y a ici une immense culture du rallye-raid et nous savions que le Maroc pouvait relever ce défi colossal avec nous en à peine deux mois », a affirmé le Français.

Dès le premier jour, la mobilisation et l'accueil des autorités comme des entreprises ont été exceptionnels. Ce rallye sera particulièrement exigeant, cassant, usant, avec des secteurs très caillouteux où il faudra faire preuve d'une vraie résistance mécanique et humaine : les concurrents vivront un authentique Dakar, a ajouté Castera.

« C'est cette aventure pure que nous offrirons aux 350 équipages et aux 3.200 personnes de la caravane », s'est-il félicité.

Sur le terrain, le tracé promet d'être sans pitié pour les organismes et les machines. Une fois le Détroit franchi, la caravane dressera son premier bivouac à Bouârfa au coeur de l'Oriental, avant de descendre vers les pistes rocailleuses de Zagora.

Après une halte bienvenue lors de la journée de repos à Agadir, les équipages plongeront plein sud vers Smara et les confins de Dakhla pour une étape marathon d'anthologie en autonomie totale face à l'océan, prélude à la remontée triomphale vers Marrakech.

Pour affronter cette immensité, le peloton alignera un plateau impressionnant de 368 véhicules, comptant 130 motos, 60 autos, 60 véhicules légers et 30 camions, auxquels s'ajouteront 80 machines d'époque du Dakar Classic et 8 prototypes précurseurs de la Mission 1000.

La lutte industrielle s'annonce totale avec la confrontation directe entre les géants historiques du désert que sont Toyota, Mini, Audi, Mitsubishi, Peugeot ou Dacia, désormais bousculés par les arrivées ambitieuses de Ford, Defender et Aston Martin.

Côté deux-roues, l'hégémonie de KTM et ses vingt sacres sera contestée par les structures d'usine de Honda, Yamaha, BMW, Suzuki et Hero.

L'affiche sportive tutoie les sommets avec la réunion des monstres sacrés de la discipline.

Stéphane Peterhansel fort de ses 14 succès, Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz et Sébastien Loeb partageront la piste avec le champion de Formule 1 Fernando Alonso, la pilote d'élite Laia Sanz et le double lauréat moto Kevin Benavides.

Cette édition réconcilie ainsi la mémoire vivante de l'épreuve, incarnée par la régularité des monstres des années 80 et 90 du Dakar Classic à l'image du vainqueur sortant Carlos Santaolalla Milla, et l'avant-garde technologique de la Mission 1000 qui teste en conditions réelles les motorisations à hydrogène, électriques et hybrides.

Suivie à travers 190 pays par plus de 70 chaînes de télévision, cette grande boucle marocaine s'impose déjà comme le réveil grandiose d'une légende vivante du sport mécanique.

Car au bout de cette longue odyssée de sable et de fer, lorsque les moteurs s'éteindront enfin sous le ciel ocre de la place Jemaa El-Fna, il restera bien plus qu'un classement. Le sentiment viscéral que le Dakar a enfin retrouvé son âme, là où les étoiles du désert ne brillent pour personne d'autre que pour les audacieux.