Maroc: PLF 2027 - Le diagnostic incisif du Groupe socialiste à la Chambre des représentants

Intervenant, vendredi 13 novembre 2026 lors de la séance plénière consacrée à la discussion générale de la première partie du projet de loi de finances (PLF) pour l'exercice 2027, El Hassan Lachguar, président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, a livré une mémorable mise au point politique.

S'affranchissant des sentiers battus d'une lecture purement comptable, le chef de file des députés ittihadis a érigé cette grand-messe budgétaire en test de vérité pour la concrétisation des grands chantiers nationaux et de l'État social.

D'entrée de jeu, le Groupe socialiste a tenu à placer le débat sous le sceau de l'intangibilité de la patrie et de la diplomatie souveraine. Évoquant les récentes évolutions de la question de l'intégrité territoriale à la lumière du communiqué du Cabinet Royal consécutif au Conseil de sécurité de l'ONU du 30 octobre 2026, El Hassan Lachgar a salué avec force la constance, la sérénité et la fermeté de la position marocaine.

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Le président du groupe a particulièrement mis en exergue la décision souveraine de mettre un terme définitif à la présence des éléments civils et militaires de la Minurso dans les provinces du Sud, actant ainsi l'obsolescence d'un dossier qui n'a plus lieu de figurer sur l'agenda onusien.

Sur le plan de l'architecture financière du texte, Lachguar a salué le réalisme des indicateurs retenus pour le PLF 2027 -- tablant sur un taux de croissance de 3,7 %, une maîtrise du déficit budgétaire ramené à 3 % et une dette contenue à 66,9 % du PIB. Pour le Groupe socialiste, ces chiffres ne traduisent pas de simples équilibres mathématiques, mais l'engagement résolu de l'exécutif à consolider les piliers de l'État social.

Quant à la persistance des tensions sur le pouvoir d'achat et aux soubresauts de l'inflation, El Hassan Lachguar a insisté sur la nécessité de protéger impérativement la classe moyenne et les couches vulnérables. Le président du Groupe socialiste a, dans ce sens, salué les efforts d'appui aux prix des denrées de première nécessité, tout en insistant sur l'urgence d'accélérer l'opérationnalisation des réformes structurelles relatives aux chaînes d'approvisionnement et à la lutte contre la spéculation.

Abordant le nerf de la guerre économique, à savoir l'investissement et l'emploi, l'élu ittihadi a pris acte du maintien de l'effort public d'investissement à hauteur de 400 milliards de dirhams. Cependant, il a rappelé qu'aucun investissement public ne saurait porter ses fruits en l'absence d'un véritable sursaut en matière de climat des affaires, de transparence et de lutte implacable contre l'économie de rente.

Dans un plaidoyer sans concession pour la moralisation de la vie publique, l'orateur a rappelé les initiatives législatives de sa formation politique, notamment les propositions de loi relatives à la criminalisation de l'enrichissement illicite et à la création d'une instance nationale de protection des deniers publics et de défense des droits de l'État. Pour les ittihadis, la transparence n'est pas un vain mot, mais la condition sine qua non pour redonner confiance aux citoyens et stimuler une économie de production libérée des entraves spéculatives.

En conclusion, le Groupe socialiste a focalisé son analyse sur les secteurs vitaux de la santé et de l'éducation, saluant l'injection de moyens budgétaires substantiels -- avec une enveloppe de 45,4 milliards de dirhams pour la santé (incluant 8 000 postes budgétaires) et plus de 121 milliards de dirhams pour l'enseignement et la recherche (marquée par la création de plus de 17 000 postes). Des avancées jugées cruciales pour garantir l'égalité des chances, endiguer le décrochage scolaire et offrir aux citoyens des services publics dignes de ce nom, ciment incontournable de la cohésion nationale.