Maroc: BHARAT Summit - L'USFP au coeur du grand rendez-vous mondial des forces progressistes à Hyderabad

Dans le cadre d'une diplomatie partisane active et d'un rayonnement international affirmé, Driss Lachguar, Premier secrétaire de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), conduit une délégation de sa formation politique qui prend part, depuis hier à Hyderabad, aux travaux de la deuxième édition du prestigieux « BHARAT Summit », placée sous le thème évocateur : « Façonner un monde nouveau » (13 et 14 novembre courant).

Pour porter haut la voix du Maroc et de la social-démocratie, le Premier secrétaire s'est entouré d'une équipe aguerrie aux dossiers géopolitiques et diplomatiques. La délégation de l'USFP comprend ainsi Fatiha Seddas, membre du Bureau politique et membre du conseil de l'Alliance Progressiste ; Khaoula Lachguar, membre du Bureau politique et vice-présidente de l'Internationale Socialiste ; ainsi que Hind Kssiyour, membre du Bureau national de la Jeunesse Ittihadie et vice-présidente de l'Union Internationale de la Jeunesse Socialiste (IUSY).

Organisée par le Parti du Congrès national indien, cette grand-messe rassemble près d'un millier de délégués venus de quelque 70 pays, réunissant des figures de proue de mouvements progressistes, des experts de renom, des décideurs politiques et des acteurs éminents de la société civile mondiale.

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Le programme de cette édition se structure autour de douze sessions plénières et thématiques d'envergure. Les débats s'articulent notamment autour des mutations profondes du système international, de l'avenir de la coopération Sud-Sud et Nord-Sud, des impératifs de justice économique et sociale, des urgences climatiques, ainsi que de l'impact bouleversant de l'intelligence artificielle sur les institutions démocratiques.

Parmi les temps forts de ce sommet figure l'officialisation de la création d'un think tank international baptisé « Notre monde » (« Our World »), conçu comme une plateforme collaborative permettant aux partis et forces progressistes de partager leurs expertises et d'élaborer des propositions novatrices de politiques publiques. À noter que la participation de l'USFP s'inscrit aux côtés de délégations de premier plan, aux rangs desquelles figurent, selon le quotidien indien The Print, le Parti des Travailleurs brésilien, le Parti travailliste britannique et le Parti social-démocrate allemand (SPD).

Cette séquence indienne prolonge la dynamique impulsée lors du déplacement historique d'avril 2025 à Hyderabad, où Driss Lachguar avait déjà marqué de son empreinte la conférence mondiale de l'Alliance Progressiste, coïncidant avec la première édition de la « BHARAT Summit ». Le leader de l'USFP y avait alors plaidé avec force pour l'union sacrée des forces progressistes face aux périls menaçant la justice sociale, économique et environnementale.

Par cette présence active, l'USFP confirme son rôle de passerelle incontournable entre les dynamiques nationales du Royaume -- ancrées dans la vision Royale d'une diplomatie souveraine, ouverte et solidaire -- et les grands réseaux de réflexion de la gauche progressiste mondiale.